Bei der ÖH-Wahl 2021 erreichten die Grünen und alternativen Student_innen (Gras) den zweiten Platz – mit 21,7 Prozent der Stimmen. Sie zogen mit zwölf Mandaten in das bundesweite Studierendenparlament ein. Dort bilden sie gemeinsam mit dem Verband sozialistischer Student_innen (VSStÖ) und den Fachschaftslisten (Flö) eine linke Koalition.

Eine solche will auch die grüne Spitzenkandidatin Sarah Rossmann in der nächsten Legislaturperiode fortführen. Die 21-jährige Lehramtsstudentin der Uni Graz hat bereits als Grazer Uni-Vorsitzende ÖH-Erfahrungen gesammelt.

STANDARD: Ihr Engagement für die ÖH wurde geweckt durch die Diskriminierung, die Sie als bisexuelle Frau erfahren haben. An der Uni Graz haben Sie als Vorsitzende etwa Unisex-Toiletten eingeführt. Inwiefern kann die ÖH-Hochschulpolitik gegen diese Diskriminierung ankämpfen?

Rossmann: Das Referat für feministische Politik der ÖH Uni Graz, wo ich mich engagiert habe, leistet zum Beispiel durch Weiterbildung, Beratung und Aktivismus Arbeit gegen Diskriminierung. Es gibt aber noch viel zu tun: Es braucht Systeme für freie Namens- und Pronomenwahl, Sensibilisierungskurse für Lehrende, queerfeministische Strukturen sowie barrierefreie Campi und Lernunterlagen. Das alles kostet natürlich Geld, womit wir beim politischen Willen wären.

STANDARD: Wie beurteilen Sie denn die Hochschulpolitik der türkis-grünen Regierung?

Rossmann: Nicht erst seit Türkis-Grün gibt es in Österreich ein mangelndes politisches Interesse an einer wirklich progressiven Hochschulpolitik. Auch davor gab es eigentlich nur konstante Verschlechterungen. Bildungsminister Polaschek lässt – wie seine Vorgänger – die Studierenden im Stich. Die Novelle des Universitätsgesetzes, die fehlende Unterstützung in Zeiten der Teuerung, die schlechte Finanzierung der Hochschulen und der wachsende Leistungsdruck sind Beispiele dafür. Die wenigen Verbesserungen, wie etwa die Anpassung der Studienbeihilfe oder die Bezahlung von angehenden Lehrkräften in der Sommerschule, haben wir in der ÖH erkämpft.

Die 21-jährige Lehramtsstudentin Sarah Rossmann geht für die grüne Studierendenfraktion bei der ÖH-Wahl ins Rennen Foto: APA/Helmut Fohringer

STANDARD: Was sind Ihre zwei wichtigsten Forderungen für die Unis?

Rossmann: Höchste Priorität an Unis – sowie an allen anderen Hochschulen – hat für uns das Erreichen der Klimaneutralität bis 2030, da die Klimakatastrophe die wohl größte Krise

unserer Zeit ist und jetzt gehandelt werden muss. Außerdem streben wir an den

Universitäten eine Restrukturierung der Gremien an. Das bedeutet: mehr Demokratie durch Stärkung des Senats, mehr Autonomie durch Abschaffung des Unirats und mehr Gerechtigkeit durch Drittelparität sowie Diversifizierung der Mitglieder aller Organe.

STANDARD: Und für die Fachhochschulen?

Rossmann: Eine höhere Studienplatzfinanzierung und mehr Flexibilität im Studium.

STANDARD: "Um die Freiheit der Forschung und Lehre zu gewährleisten, müssen Hochschulen vom Staat so ausfinanziert werden, dass es keinerlei Drittmittel mehr bedarf", heißt es in Ihrem Wahlprogramm. Wie kann so eine Hochschullandschaft aussehen?

Rossmann: Die Hochschulen erhalten genügend öffentliche finanzielle Mittel, um exzellente Lehre mit guten Betreuungsverhältnissen und moderner Ausstattung gewährleisten zu können. Derzeit gibt es das zum Teil in den Fächern, wo es viele Drittmittel gibt. So tun sich Studiengänge, die wirtschaftlich besser verwertbar sind und somit viel leichter Drittmittel einwerben, deutlich leichter, während andere Studiengänge weniger gute Chancen haben. Das ist weder gerecht noch nachhaltig: Jeder Studienplatz verdient Top-Lehrende, gute Ausstattung und angemessene Betreuung.

STANDARD: Und was bedeutet das für die FHs, die ja in einem engeren Verhältnis zur Wirtschaft stehen?

Rossmann: Fachhochschulen können und sollen die enge Anbindung an die Praxis behalten, das macht sie aus und funktioniert wunderbar, davon können auch Unis noch viel lernen. Das darf aber nicht auf Kosten der Freiheit von Lehre und Forschung passieren. Die finanzielle Ausstattung muss also auch hier ausreichend durch die öffentliche Hand passieren, die Anbindung zur Praxis leidet darunter ja nicht.

STANDARD: Wie hoch ist das Wahlkampfbudget, und wer finanziert es?

Rossmann: Unser Budget liegt bei 70.000 Euro und wird von den Grünen finanziert. Es bringt uns jedoch in keinerlei inhaltliche Abhängigkeit. Wir brauchen uns also nicht zu scheuen, die Grünen zu kritisieren – wie wir es in der Vergangenheit oft genug auch getan haben.

STANDARD: Mit wem würde die Gras (k)eine Koalition eingehen?

Rossmann: Jetzt sind erst mal die Studierenden gefragt, und dem möchte ich nichts vorwegnehmen. Reden werden wir mit allen außer dem rechtsextremen RFS. Klar ist aber, dass wir als Teil der linken Koalition in den letzten zwei Jahren viel für die Studierenden weitergebracht haben, und es würde mich freuen, diese Arbeit fortzusetzen. (Selina Thaler, 20.4.2023)