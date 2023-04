Eine Großausstellung in der Kleinen Olympiahalle zeigt die Welt von Mickey Mouse und Co. Neben so viel Zauber bleibt eine kritische Betrachtung auf der Strecke

Mickey Mouse und Donald Duck, Bambi und Peter Pan, "Star Wars" und die ganzen 2015 zugekauften Marvel-Produkte – wer kann da den Durchblick bewahren? Foto: APA / dpa / Sven Hoppe

Angefangen hat das alles nicht erst vor 100 Jahren, als Walt Disney in Hollywood einen Vertrag für die Produktion von Zeichentrickfilmen unterschrieben hat – der 16. Oktober 1923 wird als Geburtstag der Disney-Company angesehen. Angefangen hat es wohl schon, als Walter ein kleiner Junge war, Papierblöcke erhielt und sich für das Zeichnen des Pferds des Nachbarn fünf Cent verdiente.

Nun würdigt und feiert sich das Disney-Imperium, einer der weltweit größten Unterhaltungskonzerne, zum 100-Jährigen mit einer großen Ausstellung in München. Mickey Mouse und Donald Duck, Bambi und Peter Pan, "Star Wars" und die ganzen 2015 zugekauften Marvel-Produkte – wer will da auch noch den Durchblick bewahren?

"Jeder hat seine eigenen persönlichen Disney-Momente", sagt Christoph Scholz als Ausstellungsmacher von "Disney 100 – die Ausstellung". Disney als solches in seiner Gesamtheit ist kaum greifbar. Aber etwa Scholz' Moment: Als Junge, der in der damaligen DDR aufwuchs, bekam er von der Westverwandtschaft einige Bände von Walt Disneys Lustigen Taschenbüchern ins Land geschmuggelt. Da dies verboten war – böse Westlektüre –, versteckte er sie gut und las sie immer wieder.

Erste Entwürfe bis Merchandise

In der Kleinen Olympiahalle auf dem bezaubernden Olympiagelände hat die Disney-Schau einen würdigen Platz gefunden. Bald drei Jahre lang wurde getüftelt, um diesen Unternehmenskoloss irgendwie abzubilden. Das geschieht in zehn Stationen mit vielen historischen und neuen Plakaten, mit Original-Zeichnungen, mit Artefakten jeglicher Art. In Europa wurde München als einziger Ort für die Schau bis in den September hinein ausgewählt, nicht etwa Paris, London oder Berlin. In den USA ist es Philadelphia.

Anfangs hatte Walt Disney alles selbst gemacht – Comics gezeichnet, Trickfilme entworfen und produziert. Eine Skizze aus dem Jahr 1928 etwa ist die früheste erhaltene Zeichnung von Mickey Mouse und seiner Gefährtin Minnie. Auf die ersten Farbfilme ab 1932 wird verwiesen, 1937 erschien Schneewittchen – das damalige Kostümmieder als Vorbild ist ausgestellt. Bald darauf folgte Pinocchio. Damit die Zeichner Anregungen erhielten, wurden Modelle gebaut, so etwa eine geschnitzte Uhr in der Werkstatt Geppettos. Es sind oftmals wunderschöne, kunstvolle Exponate und Illustrationen zu sehen.

"Star Wars"-Fans, die es verwunden haben, dass der Gründer George Lucas die Firma 2012 für vier Milliarden Dollar an Disney verkauft hatte, können nun in München Devotionalien besichtigen. So werden etwa Han Solos Glückswürfel gezeigt oder das Kostüm eines Sturmtrupplers der Ersten Ordnung. Nach einem Abstecher in die Welt der Disneylands – 14 davon gibt es in Nordamerika, Asien und Europa – folgt der Ausblick auf die nahe Zukunft: Peter Pan und Wendy erscheint am 28. April.

Devotionalien für Marvel-Fans. Foto: Marvel

Megakonzern für die Emotionen

Hinter Disney – 75 Milliarden Dollar Umsatz, weltweit 223.000 Beschäftigte im Jahr 2019 – stehen Menschen, mit Ecken und Kanten, ein paar von ihnen sind nach München zur Ausstellungseröffnung gekommen. Andreas Deja etwa war 31 Jahre lang Disney-Zeichner. In den Filmen ist ein Zeichner nur für eine Figur verantwortlich, erzählt er. "Man arbeitet sich rein in die Anatomie, in die Gesten." Ein Zeichner sei das Gegenteil eines exakten Schablonen-Abmalers. "Ich gestalte die Figuren ganz anders, als ein anderer das machen würde." Mal hatte er etwa typische Züge seines eigenen Vaters übernommen.

Disney ist eine Firma, die wie kaum eine andere für die USA steht. Und doch funktioniert sie global. "Emotionen und Unterhaltung kommen in jedem Land, in jeder Kultur an", meint Deja. Der umtriebige Walt Disney, verstorben Ende 1966, wird auch jetzt als Säulenheiliger gepriesen. Seine an vielen Stellen ausgestellten Zitate erinnern an erbauliche Kalendersprüche. "Anfangen heißt, aufhören zu reden und beginnen zu handeln", hatte er etwa gesagt. Oder: "Nach wie vor ist zum Leben erweckte Fantasie der Anstoß für meine Arbeit."

"Emotionen und Unterhaltung kommen in jedem Land, in jeder Kultur an", so ein Disney-Comiczeichner. Foto: Disney

Stereotype, so weit das Auge reicht

In den letzten Jahren gab es vermehrt Kritik an filmischen Produkten des Unternehmens. Etwa an der rassistischen Darstellung von schwarzen Menschen in der Vergangenheit. Oder an den stereotypen, wenig gleichberechtigten Geschlechterzuschreibungen: Männliche Figuren sind die guten oder auch bösen Macher, weibliche zeichnen sich durch Schönheit, Glitzer und viel Augenblinzeln aus.

Dem stimmt Becky Cline grundsätzlich zu, sie ist Leiterin des Disney-Archivs und hütet damit auch all jene Filme und Comics, die man heutzutage nicht mehr zeigen könnte. "Man sollte das als geschichtliche Entwicklung sehen", sagt sie. "Was vor 50, 60 oder 70 Jahren als akzeptabel galt, ist es heute nicht mehr." Schade nur, dass dieser kritikwürdige Teil der Geschichte in der Ausstellung nicht einmal angerissen wird.

Ein paar andere Aspekte gibt es ebenfalls zu bekritteln: In den äußerst abgedunkelten Räumen kommt es einem so vor, als wandere man in finsterer Nacht von einem Objekt zum nächsten. Bei der in der Dauerschleife abgespielten Disney-Filmmusik würde man sich über akustische Ruhephasen freuen. Und eingefleischten Donaldisten ist das Angebot zu Entenhausen sicherlich viel zu schmal. (Patrick Guyton aus München, 24.4.2023)