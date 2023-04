Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Das war ganz große Werbung für den Fußball: Das 339. Wiener Derby hat alles geboten, was man sich von einem solchen erwartet! Viele Tore, intensive Zweikämpfe, umstrittene Entscheidungen, Dramatik, Ausschlüsse und tolle Stimmung auf den Rängen. So muss, so soll Fußball sein. Erfreulich auch, dass es zu keinen gröberen Ausschreitungen gekommen ist. Mit dem 3:3 konnten sowohl Rapid als auch die Austria relativ gut leben, obwohl man bei den Veilchen schon eher einem Sieg nachtrauert, da man fast die gesamte zweite Hälfte mit einem Mann numerisch überlegen war. Stefan und Markus analysieren und ordnen wie immer ein.

Für die zweiten Mannschaften lief es leider nicht so gut. Sowohl die Jungs von Rapid II als auch die Young Violets mussten Niederlagen einstecken. Für Entspannung im Abstiegskampf konnte also nicht gesorgt werden.

Frage der Woche

Wie fanden Sie die Leistung des Schiedsrichterteams beim Wiener Derby? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 18.4.2023)