Zum fünften Mal in Folge geht der Sieg in der Kategorie Multimedia an den STANDARD, ausgezeichnet wird die Analyse "Warum ORF Sport Plus so wichtig für Randsportarten ist". Der "Ballesterer" wird doppelt prämiert

In ihrer ausgezeichneten Analyse beschreiben Andreas Gstaltmeyr und Michael Matzenberger, "Warum ORF Sport Plus so wichtig für Randsportarten ist". Darin geht es um Tücken und Chancen der Pläne für ORF Sport Plus.

Foto: APA/DIENER / EVA MANHART

Wien – Die Vereinigung der österreichischen Sportjournalisten und Sportjournalistinnen prämiert mit dem Sports-Media-Austria-Preis 2023 zum 20. Mal herausragende journalistische Leistungen.

Zum fünften Mal in Folge ging der Sieg in der Kategorie Multimedia an den STANDARD. Andreas Gstaltmeyr und Michael Matzenberger wurden für den Artikel "Warum ORF Sport Plus so wichtig für Randsportarten ist" ausgezeichnet. Das Duo konnte sich bereits 2019 in derselben Klasse durchsetzen.

Weitere Ehrungen gingen an Michael Roscher vom ORF (Kategorie Video) für "Ein Lausbub wird 50", Jakob Rosenberg vom "Ballesterer" (Text) für "Spielverzögerung", Simon Hirt (Audio) vom "Ballesterer" für "Der Fall Kuru – Ein Torwart spricht über Spielmanipulationen" sowie Lisa-Maria Leutner (Foto) für "Female Empowerment".

Die Kategoriensieger erhalten jeweils 1.000 Euro. Bis zum 25. April wählen die Mitglieder des Sports-Media-Austria-Preisen einen Gesamtsieger, der weitere 1.000 Euro erhält. Die Ehrung findet in Innsbruck statt. (red, 18.4.2023)