Für alle, die Papier in welcher Form auch immer benötigen, ist noch keine Entspannung in Sicht. Die Preise bleiben wohl bis auf weiteres hoch. Und das, obwohl sich Strom, aber auch Gas zwischenzeitlich deutlich verbilligt haben.

Das liege unter anderem an der Bevorratung, ist zu hören. Unternehmen mit hohem Energiebedarf, und dazu zählt die Papierindustrie, haben im Vorjahr Gas zu extrem hohen Kosten eingespeichert. Damit wollte man sicherstellen, dass selbst bei einem Totalausfall russischer Gaslieferungen die Produktion über einen zwar befristeten, aber doch längeren Zeitraum fortgesetzt werden kann.

"Zu Spitzenpreisen eingekauft"

"Wir haben 2022 Gas zu Spitzenpreisen eingekauft und sitzen noch immer auf den hohen Kosten", sagte Martin Zahlbruckner, Präsident des Interessenverbands Austropapier, am Dienstag bei der Präsentation neuer Branchenzahlen. In mehreren Wellen hat die Papierindustrie die Preise zuletzt angehoben, nicht alle hätten ihre gestiegenen Kosten aber voll auf ihre Kunden überwälzen können, sagte Zahlbruckner, der in seinem Brotberuf CEO von Delfort ist. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Traun (Oberösterreich) hat sich auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von funktionalen Spezialpapieren fokussiert.

Nach Einschätzung von Herwig Schneider, Geschäftsführer des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI), sind acht von zehn Unternehmen auf einem größeren Teil der Kosten sitzen geblieben. Das IWI hat für Austropapier volkswirtschaftliche Auswirkungen der heimischen Papierindustrie berechnet. Demnach hat ein Euro Umsatz, den die Papierindustrie erwirtschaftet, einen Effekt von fast zwei Euro, exakt 1,85 Euro, in Österreich.

Multiplikator

Ein Euro Wertschöpfung in der Papierindustrie bringt gesamtgesellschaftlich 2,17 Euro an Wertschöpfung, weil insbesondere viele kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) vor- und nachgelagert von der Tätigkeit der Papierindustrie profitierten. Ein Beschäftigungsverhältnis in der heimischen Papierindustrie führt demnach zu gut drei Beschäftigungsverhältnissen in der Wirtschaft insgesamt.

Dass 2022 ein Ausnahmejahr in jeder Hinsicht war, zeigt der Umsatzzuwachs, den die 23 Mitgliedsunternehmen von Austropapier mit insgesamt 7.700 Mitarbeitern realisiert haben: plus 34 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Haupttreiber dieser Entwicklung waren laut Austropapier-Geschäftsführerin Sigrid Eckhardt "die sehr hohen Energiekosten, aber auch gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten sowie inflationäre Effekte". Im Schnitt der vergangenen 15 bis 20 Jahre sind die Umsatzzahlen der Branche zumeist im niedrigen einstelligen Prozentbereich gewachsen.

Mehr Erneuerbare

Die Papierproduktion hingegen ist im Berichtsjahr um 8,5 Prozent auf insgesamt 4,6 Millionen Tonnen eingebrochen. Den größten Rückgang gab es bei bei grafischen Papieren (minus 16,8 Prozent) und Spezialpapieren (minus 10,9 Prozent). Etwas besser lief es bei Verpackungspapier (minus 0,7 Prozent). Dieser Bereich ist inzwischen der größte und derjenige mit den besten Aussichten.

Stark forciert wurde nach Angaben von Austropapier-Energiesprecher Ernst Spitzbart im Berichtsjahr der Zubau von Photovoltaik, Biogas und anderen erneuerbaren Energien; deren Anteil am gesamten Energiebedarf der Branche mache bereits 64 (2021: 58) Prozent aus. (Günther Strobl, 18.4.2023)