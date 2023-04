Die Preise für diverse Dienstleistungen verteuern sich derzeit als Folge von Anpassungen an die Inflation. Aus Sicht der Unternehmen sind die Vorgänge verständlich, die Preise werden so dennoch weiter hinaufgetrieben

Die Regierung hat lange mit sich gerungen, herausgekommen ist am Ende wenig. Grüne und ÖVP konnten sich nicht darauf verständigen, eine Mietpreisbremse einzuziehen. Es wird zwar ein erhöhter Mietkostenzuschuss ausbezahlt. Aber die Richtwertmieten für den Altbau und in weiterer Folge auch für viele Gemeindewohnungen steigen im April und Mai um 8,6 Prozent. Das ist nicht die einzige böse Überraschung bei den Kosten für viele Bürgerinnen und Bürger. Neben Mieten erhöhen aktuell auch Banken, Telekomanbieter und Versicherungen ihre Preise. Auch wenn die Dimensionen hier andere sind als beim Wohnen, können sich die Preisanstiege mitunter läppern.

Aus Sicht der Unternehmen ist die Vorgehensweise verständlich: Wer kann, gibt Preiserhöhungen weiter, zumal diese auch vertraglich in Form der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausbedungen sind. Die meisten der genannten Branchen profitieren auch nicht von den Energiehilfen der Bundesregierung, Versicherungen und Banken sind davon ausgenommen, bekommen höhere Kosten nicht wie Hotels oder der Handel ersetzt. Allerdings bedeuten die Preissteigerungen, dass die gemessene Inflation in den kommenden Monaten wieder einen Tick höher ausfallen wird – was dann seinerseits wieder Kosten, Preise und Löhne und damit die Gesamtinflation treiben wird.

Aktuell drehen viele Kreditinstitute an der Preisschraube: Die Bank Austria etwa verschickt derzeit an ihre Kundinnen und Kunden Informationen dazu, dass die Kontoführungsgebühren ab Juli um den Verbraucherpreis, in diesem Fall um 10,1 Prozent, ansteigen werden. Auch die Erste tut das, hier macht das Plus 8,6 Prozent aus. Auch Privat-, Unfall-, Haushalts- und Kfz-Versicherer heben derzeit ihre Prämier an. Dazu kommen schließlich noch die Mobilfunkanbieter wie Drei, A1 und Magenta, die ihre Dienstleistungen ab April um 8,5 bis 11,5 Prozent verteuert haben.

Wo angepasst werden darf

Preisanpassungs- oder Indexierungsklauseln sind überall dort verbreitet, wo langfristige Vertragsverhältnisse existieren, sagt der Verbraucherschützer Peter Kolba. Neben den genannten Bereichen ist das auch im Energiesektor häufig der Fall, hier ist aber die künftig erwartete Preisentwicklung relevant. Bei Banken, Versicherungen und Co zählen die Verbraucherpreise. Rechtlich ist die Vorgehensweise der Unternehmen gedeckt, sagt die Verbraucherpreisschützerin Beate Gelbmann vom Verein für Konsumenteninformation (VKI). Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Rahmen einer Klage des VKI aus dem Jahr 2015 die Wertanpassungsklauseln für die Telekombranche etwa defacto für rechtens erklärt.

Damals ging es um die Frage, ob Kundinnen und Kunden wegen der automatischen Preiserhöhungen ein außerordentliches Kündigungsrecht zusteht. Das Gericht verneinte. Argument: Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Wertanpassungsklauseln beruhen auf einem objektiven Index, es handle sich hier strenggenommen nicht um eine Änderung der Entgelthöhe.

Nicht erlaubt sind automatische Prämienanpassungen mitunter bei Rechtschutzversicherungen, wie der Oberste Gerichtshof 2015 entschieden hat. Hier erhalten Versicherte eine gewisse Leistung (vom Anwalt) und keine Sache. Die Prämie steige zwar nicht mit der Inflation, aber dafür auch nicht der Betrag, für den die Versicherung aufkommt.

Erste und Bank Austria dürfen laut ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab April ihre Preise anpassen, tun das ab Juli, die Bawag darf ab Juli. Foto: Getty

Bei Haushaltsversicherungen ist es so: Hier richten sich die Preisanpassungen nach einem Mix aus der Entwicklung der Verbraucher- und Baukostenpreise. Allerdings steigt mit höheren Prämien auch der Wert der Leistungen de facto parallel. Geht ein Dach durch einen Hagelschaden kaputt, ist die Errichtung eines neuen Daches aktuell deutlich teurer als vor einem Jahr. Im Bereich Krankenversicherung ist es schon etwas komplexer. Für ambulante Dienstleistungen steigen die Betragsgrenzen an, die später für ambulante Behandlungen von der Privatversicherung gedeckt werden, etwa nach Besuch eines Kinderarztes. Auch hier bekommt man also mehr für die Prämie.

Höherer Preis bedeutet nicht immer mehr Leistung

Im stationären Bereich müssen Privatversicherungen und Spitalsbetreiber aushandeln, ob und wie Kosten steigen, hier gibt es also keinen Automatismus, dass höhere Prämien auch höheren Leistung gegenüberstehen. Generell gelte aber, dass "Versicherte für mehr Geld auch mehr Leistung bekommen", sagt Maximilian Schirmer vom Vergleichsportal für Handyanbieter, tarife.at. "Das ist im Telekombereich nicht so." Den höheren Preisen für Handy und Internet stünden kein höheres Datenvolumen oder mehr Telefonieminuten gegenüber. Etwa 80 Prozent der Telekomkundinnen und -kunden sind bei klassischen Großanbietern, die Wertsicherungsklauseln im Vertrag haben, sagt Schirmer, bei Diskontanbietern finden sich solche Klauseln meist nicht.

Interessant ist übrigens, dass die Preissteigerungen nicht bei allen Unternehmen gleich sind, sondern etwas variieren. Wie kann das sein, wo doch die Inflationsrate 2022 8,6 Prozent betrug, wie die Statistik Austria feststellte? Die Antwort: Die Anbieter greifen auf unterschiedliche Monate zurück. Die Bank Austria etwa hebt ihre Preise immer für die Periode Dezember bis Dezember an, weshalb dort das Plus einen Tick höher ausfällt. (András Szigetvari, 18.4.2023)