Die Flugfeldkaserne am Tag des Vorfalls. Foto: APA / Florian Wieser

Wiener Neustadt – Im Fall jenes 20-jährigen Wachsoldaten, der am 6. Jänner in der Wiener Neustädter Flugfeldkaserne erschossen worden war, liegt nun ein Schießgutachten eines Sachverständigen des Bundeskriminalamts vor. Das berichtet die Tageszeitung "Kurier". Demnach wurden drei Schüsse aus der Dienstpistole, einer Glock 17, eines 54-jährigen Vizeleutnants abgegeben. Einer davon traf den später verstorbenen Rekruten. Zwei weitere Kugeln schlugen im Wachlokal ein.

Der Vizeleutnant hatte ausgesagt, in Notwehr reagiert zu haben. Der getötete 20-jährige Wachsoldat habe sich vor der Wachablöse aggressiv verhalten und seine Kameraden mit seinem Sturmgewehr (StG 77) bedroht. Daraufhin soll der Vorgesetzte, der 54-jährige Offizier vom Tag (OvT), deeskalierend eingeschritten sein. Der Rekrut soll den Vizeleutnant mehrfach mit dem Sturmgewehr auf den Kopf geschlagen haben. Der 54-Jährige soll zu Boden gefallen sein, der Rekrut soll in der Folge mit dem Gewehr auf den Kopf des Mannes gezielt haben.

Drei Schüsse, oder doch nur einer?

Am Boden liegend habe der Vizeleutnant dann einen Schuss auf den über ihn gebeugten Rekruten abgegeben, wie nun auch das Schießgutachten bestätigt. Der Schusskanal verlaufe von unten in einem etwa 45 Grad aufsteigenden Winkel. Der Rekrut starb an einem Lungendurchschuss.

Der Vizeleutnant hatte angegeben, nur einen Schuss abgegeben zu haben. Die Widersprüche zum Befund des Gutachtens werden darin so erklärt: Der Rekrut habe versucht, die Waffe des Vizeleutnants an sich zu reißen. Bei dem Handgemenge sei der Abzug der Glock mehrere Male betätigt worden, auch wenn das nicht der Wahrnehmung des Vizeleutnants entspreche. "Dies ist ein häufig beobachtetes Phänomen bei solchen traumatischen Ereignissen", zitiert der Kurier einen Mordermittler des niederösterreichischen Landeskriminalamtes.

Weiterhin Ermittlungen wegen Mordverdachts

Nicht geklärt ist die Frage, warum der Rekrut auf seine Kameraden losging. Eine Obduktion hatte ergeben, dass der 20-Jährige in den Wochen zuvor Cannabis, Ecstasy und Antidepressiva konsumiert habe.

Noch werden die Inhalte von der Staatsanwaltschaft geprüft. Gegen den 54-jährigen Vizeleutnant wird weiterhin wegen Mordverdachts ermittelt. (red, 18.4.2023)