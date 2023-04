Liebe Leserin, lieber Leser,

Der April 2023 wird in den USA ein kleines Stückchen Mediengeschichte schreiben. Es ist nämlich jener Monat, in dem die letzten gedruckten Ausgaben von "Maximum PC" und "Mac Life" erscheinen. Ein Blick nach Deutschland und Österreich zeigt: Auch bei uns ist eine solche Entwicklung absehbar. Dass die Hefte rund um Software, Hardware und Games subjektiv kaum noch in Regalen abseits von Trafiken auffindbar zu sein scheinen, dürfte kein Zufall sein.

Außerdem: Tesla-Chef Elon Musk will ein neues KI-Unternehmen als Konkurrenz zum ChatGPT-Betreiber OpenAI gründen. "Ich werde etwas starten, das ich 'TruthGPT' nenne, eine maximal wahrheitssuchende Künstliche Intelligenz, die versucht, die Natur des Universums zu verstehen", sagte Musk in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News.

Die Ära der gedruckten Computermagazine geht zu Ende

Apple könnte schon mit nächstem großem iPhone-Update Sideloading von Apps zulassen

Musk will mit "TruthGPT" eine "maximal wahrheitssuchende KI" starten

Wie man sich ein Tonstudio am PC einrichtet und es mit KI ordentlich aufmotzt

Spyware-Hersteller Quadream sperrt nach Medienberichten zu

"Quidditch Champions": Warner kündigt neues Harry-Potter-Spiel an

Apple könnte dem iPhone 15 Pro Max ein echtes Zoom-Objektiv verpassen