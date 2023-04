Jimmy Donaldson und sein Team sind für viele Kinder und Teenager Vorbilder. Unter dem Namen MrBeast füllen sie den erfolgreichsten Youtube-Kanal der Welt mit rund 146 Millionen Abonnenten. Deshalb ist es nicht unwichtig, wie Donaldson und seine Kolleginnen zu gesellschaftspolitischen Dingen stehen.

Aktuell sieht sich die Gruppe im Kreuzfeuer transfeindlicher Kommentare. Der Grund: ein Team-Mitglied, Chris Tyson, unterzieht sich aktuell öffentlich einer Hormonersatztherapie (HRT). Auf Social Media teilt sie ihre Erfahrungen damit und freut sich über positives Feedback und die durch sie angestoßene Aufklärung zu dem Thema. Der Hass im Netz lässt allerdings auch nicht lange auf sich warten, weshalb sich jetzt auch der prominente Youtuber MrBeast lautstark mit einem Statement zu Wort meldet.



Transphobe Provokation

"Es fängt an, mich zu nerven", lässt MrBeast kürzlich wissen, nachdem sich auf Youtube und Tiktok einige Anti-Trans-Videos finden. "Warum Chris bald ein Albtraum für MrBeast sein wird", titeln da auch reichweitenstarke Content-Creators wie etwa SunnyV2 mit immerhin 3,3 Millionen Followern. Als Begründung wird die Behandlung von Chris Tyson genannt, die einen Teil der MrBeast-Fans abschrecken könnte. Vor allem wirtschaftlich könnte das Folgen für den erfolgreichen Youtuber haben, so die Analyse.

"Jimmy bleibt gar nichts anderes übrig, als öffentlich die Verwandlung von Chris gut zu finden, weil Schweigen oder, noch schlimmer, Missbilligung könnten ebenfalls schwere Auswirkungen haben," erklärt SunnyV2 weiter. Damit unterstellt der Content-Schaffende seinem beruflichen Kollegen MrBeast, dieser stünde in Wirklichkeit gar nicht zu der Entscheidung seiner Freundin. Das Video wird innerhalb weniger Tage knapp 5,5 Millionen Mal geklickt.

Donaldson lässt sich für eine Antwort allerdings gar nicht viel Zeit, sondern bezeichnet Videos wie jenes von SunnyV2 als "transfeindliche Botschaft". Chris sei kein Albtraum für ihn, sondern seine Freundin. "Chris isn't my 'nightmare' he's my fucken friend and things are fine. All this transphobia is starting to piss me off."

Knapp 40 Millionen Twitter-Nutzerinnen sehen den Tweet von MrBeast, immerhin knapp 400.000 reagieren mit einem Herzchen, der positiven Reaktion auf einen Beitrag auf Twitter.



Positive Reaktionen

Viele stimmen MrBeast zu und feiern die Reaktion von ihm auf die Anfeindungen. Die Kritiker, die extra ein Video anfertigen, um den Untergang des Youtubers vorherzusagen, werden vielerorts auch in die Schranken gewiesen. Es sei "erbärmlich", wie man daraus eine große Sache machen will, dass jemand einfach nur glücklich sein will.

Chris Tyson wurden in den vergangenen Wochen viele Dinge auf den diversen Plattformen vorgeworfen, unter anderem ihr Kind mit dieser Behandlung zu "verwaisen". Dies weist die Angesprochene kurz darauf zurück. "Er ist die einzige Priorität in meinem Leben. Ich bin mir seiner Liebe und Unterstützung sicher, und das ist alles, was ich brauche." Wenn das Menschen verwirren sollte, dann solle man sich doch bitte weiterbilden. Wenn es jemanden wütend macht, dann soll er doch bitte gehen.

In den letzten Wochen hat sich Tyson immer wieder zum aktuellen Stand ihrer Behandlung geäußert und Fotos von sich auf Social Media geteilt. Gelegentlich vermeldet sie auch, dass ihre Beiträge viele Menschen positiv berührt haben. Sie sei beispielsweise froh darüber, dass Menschen über sie mehr über HRT und die damit verbundenen Möglichkeiten lernen würden. "Ich war früher sehr zurückhaltend, was diese Dinge betrifft, aber durch die vielen Gespräche, die durch mich entstanden sind – das finde ich einfach großartig", schreibt Tyson Anfang April auf Twitter.

Kein Einzelfall

Tyson ist mit ihrer Geschichte kein Einzelfall. Anfeindungen gegen Transpersonen finden sich regelmäßig im Netz. Zuletzt war etwa das Transgender-Model Dylan Mulvaney Auslöser eines Shitstorm. Die 26-Jährige, die unter anderem auch als Theaterschauspielerin tätig ist und auf diversen Social-Media-Plattformen immerhin über zwölf Millionen Follower zählt, wurde vom US-Sportartikelhersteller Nike für eine Kampagne engagiert. Es folgten zahlreiche Boykottaufrufe gegen Nike und ein Online-Shitstorm. Einer der Vorwürfe: Dylan Mulvaney sei "keine echte Frau". Die meist von Hass erfüllten Stimmen kommen erfahrungsgemäß dabei aus dem rechtskonservativen Lager, das sich beispielsweise auch bei einer ähnlichen Kampagne der US-Biermarke Bud Light mit verletzenden Kommentaren nicht zurückhielt.



Umstrittene Persönlichkeit

"MrBeast bezahlt Augen-OP für 1.000 blinde Menschen" oder "Youtuber MrBeast gibt Kellnerin Auto als Trinkgeld" sind Überschriften, die den 24-Jährigen Donaldson immer wieder in die Schlagzeilen bringen. Baut er seine Followerschaft in den ersten Jahren noch mit Ausdauerstunts auf, in denen er etwa 24 Stunden lang einen Fidget Spinner dreht, beginnt er später in Videos Geld zu verschenken. Seine Popularität wächst schnell an, im Schnitt haben seine Beiträge zwischen 70 und 170 Millionen Aufrufe.

Donaldson wird zum Unternehmer, gründet seine eigene Fastfoodkette und vertreibt Schokoriegel mit dem Namen "MrBeast Bars". Analysten schätzen die Einnahmen des Youtubers auf monatlich rund 2,5 Millionen Euro. Auftritte des jungen Mannes werden von seinen Fans tobend begleitet. MrBeast ist Vorbild und für viele ständiger Begleiter in teils verrückten Videos geworden. Sein Einstehen für seine Freundin darf als starkes Zeichen gesehen werden, das die hasserfüllten Kommentare wohl bald zum Schweigen bringen wird. Zumindest in dieser Causa. (red, 19.4.2023)