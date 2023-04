Klimaschutz versus Krawall, Zeitenwende – Zurück zum Kalten Krieg? und Beziehungsweise New York – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Klimaschutz oder Krawall? – Der Widerstand der "Letzten Generation" Sie kleben sich auf Straßenkreuzungen fest, bewerfen Kunst mit Brei. Aber nützt diese Aufmerksamkeit auch dem Klimaschutz? Bis 20.15, Arte

20.15REPORTAGE

Dok 1: "Ich kann nicht anders" – Leben unter Zwang Rund 180.000 Menschen leiden in Österreich einmal in ihrem Leben an einer psychischen Zwangsstörung. Hanno Settele fragt nach. Bis 21.05, ORF 1

20.15 FLATTER, FLATTER

Das Millionen Rennen (D 2012, Christoph Schnee) Mathias Wengeler (Axel Prahl) liebt tauben, seine Frau Rita weniger, auch wegen Geldsorgen. Doch Rettung naht, in Form des größten Brieftaubenrennens der Welt. Preisgeld: eine Million Dollar. Turbulenter Spaß. Bis 21.45, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Zeitenwende – Zurück zum Kalten Krieg? Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die Angst vor einem Krieg mitten in Europa enorm gestiegen. Um 21.00 folgt die Doku Putins Krieg – Ist das noch mein Russland?Bis 21.45, 3sat

20.15 LIEBESWIRREN

Beziehungsweise New York (Casse-tête chinois, F/B/USA 2013, Cédric Klapisch) Der Schriftsteller Xavier (Romain Duris) ist nach New York gezogen. Zum Schein und um dort arbeiten zu können, hat er geheiratet. Doch die Einwanderungsbehörde wird ein bisserl lästig. Und alles noch komplizierter, als seine Ex-Freundin Martine vor der Tür steht. Charmante Komödie rund um Elternschaft und Immigration. Bis 22.10, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Atomkraft – Deutschland schaltet ab Seit 15. April ist endgültig Schluss mit der Atomkraft in Deutschland. Die letzten drei von insgesamt 17 deutschen AKWs wurden vom Netz genommen. Was folgt, ist ein Rückbau der Kraftwerke. Bis 23.20, ORF 2

23.20 REPORTAGE

Weltjournal +: Atomenergie – grün oder gefährlich? Mit dem fortschreitenden Klimawandel hat die Debatte um Atomkraft wieder Fahrt aufgenommen. Bis 0.15, ORF 2