Dominic Thiem darf noch hoffen. Foto: IMAGO/Philippe Ruiz

Paris – Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat es nicht direkt in das Hauptfeld der French Open geschafft. In der am Dienstag erscheinenden Entry List hat der 29-Jährige als aktueller Weltranglisten-101. den Sprung ins Grand-Slam-Feld um drei Positionen verpasst. Das auch vor allem deswegen, da sieben Spieler per Protected Ranking dabei sind. Thiem darf aber noch hoffen, nach eventuellen Absagen hineinzurutschen oder als zweimaliger Finalist des Turniers eine Wildcard zu erhalten.

Im Frauen-Feld hat die Vorarlbergerin Julia Grabher als derzeitige Weltranglisten-78. recht sicher die Paris-Teilnahme geschafft. (APA; 18.4.2023)