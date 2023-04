Felix Gall bleibt dran. Foto: APA/EXPA/LUKAS HUTER

Alpbach – Radprofi Felix Gall hat einen weiteren Spitzenplatz bei der Tour of the Alps durch einen Sturz kurz vor dem Ziel verpasst, Gesamtrang zwei von der Auftakt-Etappe des Vortages aber behalten. Der Osttiroler kam unweit der Ziellinie des 165,2-km-Teilstücks von Reith im Alpbachtal nach Südtirol in der Spitzengruppe in einer Kurve auf der Asphaltbahn des Rittener Eislaufovals zu Sturz und wurde Tages-21. (+29 Sek.). Gesamt hielt er sich aber hinter Leader Tao Geoghegan Hart (GBR).

War AG2R-Profi Gall zunächst als Gesamtneunter mit 45 Sek. Rückstand geführt worden, wurde ihm dann der Rückstand vom Dienstag wieder gutgeschrieben, da sein Sturz innerhalb der letzten drei Etappenkilometer passiert war. Geoghegan Hart gewann jedenfalls erneut, diesmal zeitgleich vor Jack Haig (AUS) und zwei Sekunden vor Santiago Buitrago (COL/beide Bahrain). Patrick Konrad (Bora) und Hermann Pernsteiner (Bahrain) belegten als nächstbeste Österreicher je 1:01 Minunte zurück die Ränge 26 und 27. (APA, 18.4.2023)