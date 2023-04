62 tote Pferde gab es in 23 Jahren beim "Grand National" in Aintree. Nach 118 Festnahmen von Tierschützern ist die Olympiasiegerin hin- und hergerissen

In dieser Galerie: 2 Bilder Calico hatte Glück, kam bei seinem Sturz unter Harry Skelton glimpflich davon. Hill Sixteen, Dark Raven und Envoye Special hatten weniger Glück. Foto: Reuters/Noble Im Tierschutz hat sich schon viel getan, sagt Max-Theurer. Foto: Dr. Tanja Becker

Hill Sixteen, Dark Raven, Envoye Special. So viel Zeit und Platz muss sein. Oft ist ja nur nur von "drei toten Pferden" die Rede, wenn die Woche des "Grand National" in Aintree bei Liverpool resümiert wird. Hill Sixteen, Dark Raven, Envoye Special, so hießen die drei Rösser, die in der 175. Auflage des mit 1,1 Millionen Euro dotierten Spektakels, das 150.000 Zuseher nach Aintree und Millionen vor die TV-Schirme lockt, zu Tode kamen. Corach Rambler, das ist der Name des neunjährigen Hengstes, der unter Derek Fox im Hauptrennen am Samstag siegte.

118 Festnahmen, auch diese Nummer hat das "Grand National" diesmal geliefert. Seit Jahren sorgen Tierschützer in Aintree für immer mehr Aufsehen und Schlagzeilen. Heuer taten sich die Organisationen LACS (League Against Cruel Sports), RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), AAU (Animal Aid Unlimited) sowie Animal Rising hervor. Einige Aktivisten schafften es auf das Gelände und versuchten, sich an Hindernisse zu ketten. Der Start des Hauptrennens musste deshalb um einige Minuten verschoben werden.

"Irgendwann muss mit dem Aktivismus auch Schluss sein." Elisabeth "Sissy" Max-Theurer sagt das, sie war 1980 Olympiasiegerin im Dressurreiten, ist seit 2002 Präsidentin des österreichischen Pferdesportverbands (OEPS). Max-Theurer berichtet, dass auch schon Springreitturniere von protestierenden Tierschützern gestört wurden, und geht davon aus, "dass viele dieser Aktivisten keine Ahnung vom Pferdesport haben".

Freilich gibt Max-Theurer zu, dass sie bei Hindernisrennen auch "nicht so ganz drinnen in der Materie" sei. Sie sieht sich zuständig für "Reiten und Fahren", was vor allem die olympischen Disziplinen Dressur, Springreiten und Vielseitigkeit meint. Die Vielseitigkeit, einst "Military", kommt Hindernisrennen insofern nahe, als sie neben Dressur und Parcours einen Geländeritt samt Hürden vorsieht.

Sollbruchstellen

Auch hier kam es früher wiederholt zu schweren Unfällen samt Todesfällen von Pferden und sogar Reitern. Darauf hat die Vielseitigkeit vor zwanzig Jahren reagiert. Der Geländeritt wurde verkürzt und entschärft, selbst bei massiven Hindernissen wurden Sollbruchstellen und abwerfbare Teile installiert.

Auf diesem Weg wähnen sich ja auch die Veranstalter des Grand National. Sie betonen u.a., dass die Teilnehmerzahl beim Hauptrennen schon auf 40 limitiert wurde. Den Tierschutzorganisationen geht das noch nicht weit genug, allerdings sind sie sich in ihren Forderungen auch nicht wirklich einig. So verlangt etwa AAU ein generelles Verbot von Hindernisrennen ein. Hingegen wäre RSPCA schon zufrieden mit einer weiteren Verkleinerung des Teilnehmerfelds und einem Verbot des Einsatzes von Reitgerten, mit denen die Pferde angespornt werden, über ihre Grenzen zu gehen bzw. zu springen.

"Schlimme Dinge"

Die Jockeys haben für die Anliegen der Tierschützer nur wenig Verständnis. "Die suchen nur nach Aufmerksamkeit", sagt der 20-malige Champion Sir Tony McCoy, "und wir geben ihnen die auch noch." Sandy Thompson, Trainer von Hill Sixteen, machte die Aktivisten für den Tod des Wallachs mitverantwortlich. Die Proteste an der Strecke hätten die Pferde laut Thompson über die Maßen aufgeregt. Viele der Demonstrierenden seien "noch nie in einem Stall gewesen", fügte McCoy hinzu. Und: "Die Pferde haben einen Zweck in ihrem Leben, wie wir alle. Leider passieren schlimme Dinge, wenn Leute zur Arbeit gehen".

Diese Aussagen kann OEPS-Präsidentin Max-Theurer teilweise nachvollziehen. "Bis vor hundert Jahren", sagt sie, "war das Pferd ja noch das Haupttransportmittel, auf der Straße und auch im Krieg im Einsatz." Man müsse in Betracht ziehen, was im Tierschutz schon weitergegangen sei und dass sich auch im Pferdesport viel getan habe. Der Weltverband (FEI) treibe die positiven Entwicklungen mit einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe weiter voran.

Pferde wiegen um die 500 Kilogramm, die Knochen ihrer Gliedmaßen sind in der Relation dazu dünn. Deshalb bedeutet ein Beinbruch oft die Einschläferung. Max-Theurer glaubt, dass etliche Unfälle durch besseres Training zu verhindern wären. "Natürlich gibt es schwarze Schafe", nämlich unter Trainern und Besitzern, sagt sie. "Und jedes Pferd, das sich verletzt oder stirbt, ist eines zu viel." Aber sie wiederholt auch, dass Aktivismus nicht die Lösung sei. Schließlich gebe es auch im Zirkus Pferde. "Und wenn alles abgeschafft wird, sehen die Kinder die Tiere nur noch im Bilderbuch." (Fritz Neumann, 18.4.2023)