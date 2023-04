Am Freitag erscheint "Andreas Gabalier" offiziell, das Personality-Magazin aus dem Red Bull Media House. Foto: APA/dpa/Silas Stein

Hier kommen die Mediennews von heute:

Rampenschau-Blattkritik: Gabalier würde als Frau auf die Regenbogenparade gehen, sagt er in seinem Red-Bull-Magazin – Wirklich fast alles über den "Volks-Rock-'n'-Roller" erfährt man in der "Servus Edition" auf 148 Seiten für echte Fans – zum Beispiel, wie er sich den Hintern verbrannte

Appell: "Es ist eine Minute vor zwölf": Redaktion der "Wiener Zeitung" fordert Stopptaste von der Regierung – ÖVP und Grüne bringen den Gesetzesentwurf in den Verfassungsausschuss. Die Redaktion rechnet mit Dutzenden Kündigungen. Kritik der Neos

TV-Tagebuch: Ehemaliger Papstsekretär Gänswein in der "ZiB 2": In den Händen des Papstes – Georg Gänsweins Buch hat womöglich auch Amtsträger Papst Franziskus aufgeregt

Offener Brief: Presserat-Senatsmitglieder ersuchen Bundeskanzler um Erhöhung der Fördermittel Die im Qualitätsjournalismus-Förderungsgesetz vorgesehene Erhöhung reiche nicht aus, um den ordentlichen Geschäftsbetrieb auf derzeitigem Niveau langfristig abzusichern

Erstellt mit KI: "Die Aktuelle" täuscht Interview mit Michael Schumacher vor – "Weltsensation" und "Das erste Interview", titelt die deutsche Zeitschrift. Erstellt wurde es mittels künstlicher Intelligenz

Preise: Sports Media Austria zeichnet STANDARD-Redakteure Gstaltmeyr und Matzenberger aus – Zum fünften Mal in Folge geht der Sieg in der Kategorie Multimedia an den STANDARD – Der "Ballesterer" wird doppelt prämiert

Deutschland: Deutsche Medienhäuser wollen Umsatz mit Digitalgeschäft ankurbeln – Die deutschen Zeitschriftenverleger rufen nach Staatshilfe

Abschied: Die Ära der gedruckten Computermagazine geht zu Ende – In den USA melden sich "Maximum PC" und "Mac Life" als Letzte ab, im deutschsprachigen Raum dürfte Ähnliches bevorstehen

Reaktion: Kanadas öffentlich-rechtlicher Rundfunksender CBC nicht mehr bei Twitter – Auch Schwedens öffentlich-rechtlicher Radiosender stoppt seine Twitter-Aktivitäten

Fernsehen: Venezuelas Präsident Nicolás Maduro beginnt neue TV-Show – Der autoritär regierende Staatschef sieht eine meue Etappe der Kommunikation und der "ideologischen und ethischen Revolution"

Datingshow: Singles lassen sich bei ProSieben mit "Marriage Market" von Eltern verkuppeln – Singles lernen sich unter strenger Beobachtung der Eltern näher kennen

Switchlist: Caroline Peters, Salzburg-Wahl, 2 Minuten 2 Millionen, Universum: König der Wildnis, Landkrimi: Steirerangst, Hochwiener Lifestyle – Der Semmering in Bildern, Planet 23, Willkommen Österreich: TV-Hinweise für Dienstag