Märchenhaft gegen Engstirnigkeit: Dragqueen Freya van Kant bei ihrer Lesung in der Türkis Rosa Lila Villa in Wien am vergangenen Sonntag. Foto: APA/EVA MANHART

Sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage? Das mag gut sein. Aber sie lebten ganz sicher nicht als Ehepaar! Denn nachdem Prinzessin Lissy den Prinzen Ronald aus der Höhle eines Drachens gerettet hat, denkt sie nicht mehr daran, ihn zu heiraten. Beim Überfall des Drachen auf ihr Schloss war er entführt worden. Rußverschmiert und, weil der feuerspuckende Drache ihre schönen Kleider abgefackelt hat, nur mit einem Papiersackerl bekleidet, hat sie sich daraufhin aufgemacht, Ronald zu befreien. Nun fällt dem aber nichts Besseres ein, als über ihr zerzaustes Haar zu lästern. "Blödmann", kontert sie.

Diese klischeehafte Rollenverhältnisse umkehrende Geschichte heißt Die Prinzessin in der Tüte, stammt vom US-Kinderbuchautor Robert Munsch und wurde 1980 veröffentlicht. Als am Sonntag in der Linken Wienzeile 102 rechte Demonstranten gegen die Lesung einer Dragqueen in der Türkis Rosa Lila Villa aufmarschierten, war es diese Geschichte, die Freya van Kant im Inneren des Beratungs- und Veranstaltungszentrums der Wiener LGBTQI-plus-Community vor Kindern performte. "Es waren sehr viele Menschen sehr glücklich an diesem Tag", sagt sie zwei Tage nach der Aufregung im Gespräch mit dem STANDARD.

Munschs Büchlein über Rollenbilder diente van Kant nur als Ausgangspunkt. Für den Auftritt hat sie es, wie sie das öfters macht, überarbeitet. "Dazu habe ich Aspekte wie ‚Wer bin ich in dieser Welt?‘, ‚Was verlangt die Gesellschaft von mir?‘, ‚Was möchten meine Eltern von mir?‘ ausgebaut." Hobbys abseits von Kleidern hat van Kant Lissy von Anfang der Geschichte an auch noch gegönnt: Sie liest gerne und ist bald klüger als ihre Privatlehrerin, zudem hat sie von einem Soldaten Fechtunterricht bekommen und hat großes Interesse an der Welt außerhalb der Schlossmauern, wofür sie von der Mutter gerügt wird: Das gehöre sich für eine Prinzessin nicht.

Geschichten, um zu helfen

"Der Gedanke hinter allen meinen Lesungen ist: Welche Geschichten hätten mir als Kind damals geholfen?", sagt van Kant. Seit sie in den 1990ern jung war, habe sich der Kinderbuchmarkt glücklicherweise verändert. Themen wie Diversität, Solidarität und Selbstausdruck seien heute präsenter. Van Kant hat das Angebot ständig im Blick, aus etwa zehn Titeln speisen sich im Moment ihre Auftritte, Material gebe es genug, und wo Geschichten fehlten, schreibe sie sie selber neu.

Wichtig ist ihr dabei, dass auch "universelle Werte" angesprochen werden. Dazu gehören Mehrsprachigkeit und Multikulturalität, "die ja in Österreich vorhanden sind. Ich will auch Kindern, die zugezogen sind, Identifikationsfiguren präsentieren, sodass auch sie sich in Geschichten wiedererkennen und gemeint fühlen", sagt van Kant. Denn: "Ich habe erlebt, wie es ist, wenn immer nur über andere geredet wird, nie über einen selbst." Auch Kinder, die "zur sogenannten Mehrheitsgesellschaft" gehören, könnten davon lernen – etwa Berührungsängste abzubauen.

"Keine mehrheitsfähige Meinung"

Drei Lesungen vor Kindern hatte Freya van Kant heuer bisher, weitere sind geplant. Proteste gegen Auftritte von Dragqueens hat es auch in Wien schon vor diesem Wochenende gegeben. Im aktuellen Fall hat van Kant überrascht, wie "durchsichtig" er ausgefallen ist. In der ersten Aussendung des Wiener FPÖ-Chefs Dominik Nepp gegen den Auftritt erkennt van Kant die politische Agenda der ex tremen Rechten in den USA eins zu eins wieder. Dass Narrative, die in Ungarn gerade aus Russland übernommen würden und Meinungs- und Kunstfreiheit einschränken wollen, auch in hiesige Kreise einsickern, überrascht sie nicht. Die Community sei sich dessen bewusst und daher stark beunruhigt. Dass Medien wie Oe24 oder die Plattform Exxpress das Thema aber so weit hochgehievt haben, hat sie gewundert. "Dass das keine mehrheitsfähige Meinung ist, hat sich ja gezeigt."

Der Schuss der Demonstranten, unter ihnen der Identitäre Martin Sellner, ging letztlich nach hinten los, die Solidaritätsdemo war um ein Vielfaches größer. Zudem bemerkt van Kant bereits ein gesteigertes Interesse von Kulturinstitutionen an ihrer Arbeit und der Frage, welche Geschichten sie eigentlich wem erzählen. Queere Familien seien dankbar, dass sie deren Lebensrealität "normal" behandle, Vater-Mutter-Kind-Familien in van Kants Pu blikum wollen ihren Kindern Vielfalt vermitteln. Die Solidaritätsbekundungen am Sonntag hätten viele in der Community mit Tränen in den Augen wahrgenommen. Letztlich: fast ein Märchenstoff. (Michael Wurmitzer, 18.4.2023)