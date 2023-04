"Die Ärzte haben ihn vollständig freigegeben", sagte Buffalos General Manager Brandon Beane. Hamlin war am 2. Jänner bei einem NFL-Spiel zusammengebrochen

Gute Nachrichten für Damar Hamlin. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Buffalo – Dreieinhalb Monate nach seinem Herzstillstand ist American-Football-Profi Damar Hamlin bereit für ein Comeback. Das sagte Brandon Beane, der General-Manager von Hamlins NFL-Team Buffalo Bills, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. "Die Ärzte haben ihn vollständig freigegeben. Er ist hier", sagte Beane. Der 25-Jährige sei mental in einer großartigen Verfassung, um seine Rückkehr zu schaffen. Hamlin nimmt derzeit am freiwilligen Offseason-Training der Bills teil.

Hamlin hatte am 2. Jänner bei einem NFL-Spiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals auf dem Feld einen Herzstillstand erlitten und war bewusstlos zusammengebrochen. Sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Woche später konnte er das Krankenhaus in Cincinnati verlassen. Laut Ärzten hat sich Hamlin seit dem Vorfall bemerkenswert erholt.

US-Präsident Joe Biden hatte Hamlin und dessen Familie Ende März im Weißen Haus empfangen. Der Bills-Safety wurde während des Treffens vom Präsidenten gefragt, ob er wieder spielen würde. Hamlin sagte daraufhin zu Biden: "Ich denke schon. ... So Gott will." Die neue NFL-Saison beginnt am 7. September. (APA, 18.4.2023)