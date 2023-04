Salzburg-Wahl

1.200 Postings

Dunkelrote Überflieger: Kommunisten nehmen schon die Bundespolitik ins Visier

Beflügelt von den Wahlerfolgen in Graz und in Salzburg denkt die KPÖ bereits an die nächste Nationalratswahl. Die Planungen seien bereits in der "finalen Phase"