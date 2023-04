Rund 130 Juristinnen und Juristen sollen in Klassenzimmern über Gewalt und Hass im Netz aufklären. Das sei an der Schwelle zur Strafmündigkeit besonders wichtig

Bildungsdirektor Himmer klagt über "Tiktok-Challenges", bei denen Kinder aneinandergeraten. Foto: imago images/Shotshop

"Die Fragen nehmen eher zu, als dass sie abnehmen", sagt Heinrich Himmer. "Ich bin erstaunt, was es alles gibt." Der Wiener Bildungsdirektor sitzt bei einer Pressekonferenz in der Mittelschule Enkplatz, einer "wunderschönen Schule im Herzen von Simmering", wie er es formuliert. "Mittlerweile gibt es Tiktok-Challenges, wo Kinder zum Spaß aufeinander einprügeln", staunt Himmer. "Jeden Tag sehen wir Situationen, in denen Kinder aneinandergeraten. Und neue Medien wie Tiktok spielen dabei zunehmend eine Rolle."

Abhilfe schaffen soll nun die Wiener Rechtsanwaltskammer. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt im Jahr 2022 haben sich dieses Jahr wieder rund 130 Anwältinnen und Anwälte bereiterklärt, in Klassenzimmer zu gehen und Schülerinnen und Schüler über die rechtlichen Konsequenzen von Mobbing und Hass im Netz aufzuklären. Adressiert werden Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren – in Wien rund 60.000. "Wir haben einiges vor", sagt der Kammerpräsident und Anwalt Michael Enzinger, der das Projekt angestoßen hat.



Nach 40 Jahren sei es ein "interessantes Feeling", wieder in der Schule zu sitzen, findet Enzinger. Als jemand, der einem Lehrerhaushalt entspringt, sei er immer wieder mit Problemen in der Schule konfrontiert – auch rechtlicher Natur. "Das war die Geburtsstunde dafür, Anwältinnen und Anwälte in die Klassenzimmer zu schicken." Viele Probleme ließen sich mit ausreichender Aufklärung im Vorfeld verhindern, bevor sie sich auswachsen oder letztlich sogar vor Gericht enden, ist Enzinger überzeugt.

Wenig Bewusstsein

Bei der diesjährigen Ausgabe der Aktion "Gewalt und Hass – Prävention an Schulen" steht das Thema Hass im Netz im Vordergrund. Gerade an der Schwelle zur beginnenden Strafmündigkeit mit 14 seien auch Social-Media-Vergehen neben Gewalt kein Kavaliersdelikt, sagt Enzinger. Es gehe darum, Kindern die roten Linien des Strafrechts zu erklären und ihnen mögliche Folgen für sich selbst und ihre Eltern aufzuzeigen.

"Manchmal kommen Kinder und Eltern mit Vorladungen zu mir und wissen gar nicht, was der Grund dafür ist", sagt die Rechtsanwältin Kerstin König, die in Schulen vorträgt. Bestimmt Dinge werden vielleicht noch als Spaß empfunden, wo anderen bereits Schaden zugefügt werde. "Dass so manche Handlung dabei auch schon strafbar ist, sehen viele Schülerinnen und Schüler, aber leider auch einige Eltern nicht", sagt König.

Teilnehmen können alle Wiener Schulen der 7. bis 9. Pflichtschulstufe. Interessierte können sich auf der Plattform der Rechtsanwaltskammer Wien anmelden, die Termine finden ihm Mai und Juni 2023 statt. (japf, 19.4.2023)