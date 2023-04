Astronaut oder Astronautin zu werden ist der Traum vieler junger Menschen. Doch der Weltraum ist ungesund, wie verschiedene Studien belegen. Neben kosmischer Strahlung ist es vor allem der Verlust an Muskel- und Knochenmasse, der ein Problem darstellt, das sich auch durch regelmäßige Trainingseinheiten nicht ganz vermeiden lässt. Über die Mechanismen des Knochenabbaus gibt es nun neue Erkenntnisse.

Der Nasa-Astronaut Barry Wilmore installiert eine Labor-Umgebung für die Forschung an Mäusen auf der ISS. Foto: NASA

Die neue im Fachjournal "Cell Reports" erschienene Studie basiert auf Ergebnissen eines Experiments der US-Weltraumagentur Nasa, das 2017 durchgeführt wurde. Eine Gruppe von zwanzig Mäusen wurde dafür zur Internationalen Raumstation ISS geschickt. Die Hälfte davon kehrte nach 45 Tagen zur Erde zurück, die andere Hälfte blieb ganze neun Wochen im All. Weitere zwanzig Mäuse blieben als Vergleichsgruppe auf der Erde zurück.

Veränderungen durch geringe Schwerkraft

Knochen sind im Körper ständigen Veränderungen unterworfen. Immer wieder tauscht der Organismus Material aus, baut Knochenmasse auf oder ab. Einige aktuelle Studien legen nahe, dass das Mikrobiom des Darms bei diesen Prozessen eine Rolle spielt, inklusive Interaktionen mit dem Immunsystem und dem Hormonhaushalt.

Dass der Aufenthalt im All einen Einfluss auf das Mikrobiom hat, ist bekannt und keine Überraschung. Joseph K. Bedree vom US-amerikanischen Forsyth Institute, der Erstautor der Studie, nennt physikalische Effekte wie die nicht vorhandene Schwerkraft der Erde und die kosmische Strahlung als Haupteinflussquellen. "Ebenso gibt es zahlreiche Auswirkungen auf die Wirte der Mikroben, die sich aus der Mikrogravitation ergeben – Unregelmäßigkeiten im Immunsystem, Veränderungen des Bewegungsapparats, veränderter Schlafrhythmus, Stress – und wenn diese Systeme aus dem Gleichgewicht geraten, können möglicherweise auch die mikrobiellen Gemeinschaften gestört werden."

In diesem Video erklärt die Nasa ihre Forschungen an Nagetieren. NASA Johnson

Beim Vergleich der Kleinstlebewesen im Verdauungstrakt der Mäuse zeigte sich, dass jene Nagetiere, die im All waren, über ein verändertes Mikrobiom verfügten. Zwei Bakterienarten, die zu den Typen Lactobacillus und Dorea gehören, waren bei den von der ISS zurückgekehrten Mäusen häufiger, und zwar in einem Ausmaß, das der Dauer ihres Aufenthalts entsprach. Dabei zeigte sich ein Zusammenhang mit den ebenfalls analysierten Stoffwechselprodukten der Mikroben im Blutserum der Mäuse.

"Als wir die genetischen Signaturen für Lactobacillus und Dorea untersuchten, schienen sie mit den Stoffwechselprodukten übereinzustimmen, die während der Mikrogravitation erhöht waren", sagt Bedree.

Kompensationsmechanismus

Das Besondere an diesen Stoffwechselprodukten: Einige davon stehen in Zusammenhang mit dem Knochenwachstum. So ist bekannt, dass etwa kurzkettige Fettsäuren, die von Darmmikroben produziert werden, bei Mäusen mehrere körpereigene Wachstumsfaktoren beeinflussen, darunter den mit dem Insulin verwandten IGF-1.

"Wenn jemand in der Schwerelosigkeit einen Knochenverlust erleidet, würde es Sinn machen, dass der Körper versucht, das zu kompensieren, und dass die biologischen Systeme in seinem Inneren dies ebenfalls tun", betont Bedree. Um diese Hypothese zu überprüfen, seien aber weitere Studien nötig.

Ein wichtiger Einflussfaktor könnte zudem das Ergebnis aber verfälschen, betont das Team. Nagetiere neigen zum Teil dazu, ihren eigenen Kot zu verzehren, wodurch Bakterien aus dem Darm zurück in den Verdauungstrakt gelangen. Die Mäuse im All waren dazu nicht fähig und nahmen das Verhalten erst auf der Erde wieder auf.

In solchen Käfigen lebten die Nagetiere auf der internationalen Raumstation, genauso wie die Vergleichstiere, die auf der Erde zurückblieben. Foto: Credits: NASA/Dominic Hart

Erstmals lebende Nagetier-Rückkehrer

"Es ist das erste Mal in der Geschichte der Nasa, dass ein Nagetier lebend zur Erde zurückgebracht wurde", sagt Projektmitarbeiter Wenyuan Shi. "So konnten wir Informationen über die Veränderungen im Weltraum sammeln und dann die Erholung des Mikrobioms nach der Rückkehr beobachten. Die gute Nachricht ist, dass, obwohl sich das Mikrobiom im Weltraum verändert, diese Veränderungen bei der Rückkehr auf die Erde offenbar nicht bestehen bleiben."

Wie genau der Zusammenhang zwischen Darmmikrobiom und Knochendichte aussieht, sei noch nicht geklärt, betont auch Shi: "Wir müssen noch herausfinden, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen den Veränderungen des Mikrobioms und dem beobachteten Knochenschwund in der Schwerelosigkeit gibt – ob es sich lediglich um eine Folgeerscheinung oder wirklich um eine aktive Kompensation handelt. Aber die Daten sind ermutigend und eröffnen neue Wege zur Erforschung."

Es war das fünfte in einer Reihe von über zwanzig Experimenten mit Nagetieren auf der ISS. Die Mäuse halten sich in der Schwerelosigkeit mit den Krallen und dem Schwanz am Gitter des Käfigs fest. Das Verhalten der Mäuse wurde bereits früher in einer Studie im Fachjournal "Scientific Reports" untersucht.

Die Experimente beschäftigen sich mit den Effekten des Lebens im Weltraum auf den Organismus, von Veränderungen der Blutgefäße bis hin zu Problemen mit dem Sehsinn. Astronautinnen und Astronauten berichten immer wieder über Sehstörungen nach ihrem Aufenthalt im All. Das nun gewonnene Ergebnis könnte helfen, lange Reisen ins All sicherer und gesünder zu machen. (Reinhard Kleindl, 20.4.2023)