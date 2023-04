Ein 14-Jähriger bedrohte Mitschüler in Spittal an der Drau. In Klagenfurt hantierten zwei Männer auf einem Balkon mit Schusswaffen

Die Verdächtigen wurden von der Polizei ausgeforscht und auf freiem Fuß angezeigt oder in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Foto: IMAGO/Michael Kristen

Klagenfurt / Spittal an der Drau – Am Dienstag haben sich in Kärnten zwei Vorfälle mit Schusswaffen ereignet, an denen Minderjährige beteiligt waren. In Spittal an der Drau bedrohte ein 14-Jähriger zwei Mitschüler mit einer geladenen Schreckschusspistole. Am Nachmittag beobachtete eine Frau in Klagenfurt einen Jugendlichen und einen Erwachsenen beim Hantieren mit Schusswaffen auf einem Balkon.

Zwei Buben im Alter von 14 und 15 Jahren wurden von ihrem 14-jährigen Mitschüler am Vormittag in Spittal auf offener Straße mit dem Umbringen bedroht. Dabei hielt er dem 15-Jährigen die geladene Schreckschusspistole an die Schläfe. Die bedrohten Jugendlichen konnten über die Straße flüchten und in einen öffentlichen Bus steigen.

Der Tatverdächtige konnte wenig später aufgrund von Zeugenaussagen ausgeforscht und von der Polizei vernommen werden. Dabei wurden die Waffe sowie weitere Munition in seiner Hosentasche gefunden. Der Jugendliche gab an, er habe die Pistole im Wald gefunden und sie bei sich getragen, weil er "cool sein wollte". Er wurde laut Polizei auf freiem Fuß angezeigt, zudem wurde ein Waffenverbot ausgesprochen.

Mann zielte mit Waffe auf Zeugin

In Klagenfurt beobachtete am Nachmittag eine Frau zwei Männer dabei, wie sie auf einem Balkon mit Schusswaffen hantierten. Einer der beiden zielte dabei auch auf die Zeugin, die schließlich die Polizei rief. Die Männer im Alter von 22 und 17 Jahren wurden in der Wohnung festgenommen. Die Beamten stellten neben einer Schreckschuss- und einer Soft-Air-Pistole auch 44 Gramm Cannabiskraut sicher. Laut Polizei wurde der Ältere in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, der 17-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. (APA, 19.4.2023)