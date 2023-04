Im All herrschen andere Gesetze – auch in Bezug auf Wasser. Um die besonderen Eigenschaften zu verstehen, wird das Weltraum-Eis an der Uni Innsbruck künstlich hergestellt

In der Forschung wird zwischen kristallinem und amorphem Eis unterschieden. Foto: Getty Images/iStockphot

Im Leben eines jeden Menschen spielt Wasser eine große Rolle. Dass es sich dabei nicht nur um einen lebensnotwendigen Stoff, sondern auch um eine äußerst interessante Chemikalie handelt, wird jedoch häufig vergessen.

Auf der Erde kommt H2O – wie Wasser chemisch bezeichnet wird – in dreierlei Formen vor: gasförmig als Wasserdampf, flüssig als Wasser und fest als Eis. Für Forschende ist das Molekül aufgrund seiner zahlreichen Anomalien, sprich unerwarteten Abweichungen, besonders reizvoll.

Chemisches Chamäleon

Das prominenteste Beispiel, die Dichteanomalie, wird schon in der Schule gelehrt. Normalerweise gilt für Flüssigkeiten: je geringer die Temperatur, desto höher die Dichte. Im Widerspruch dazu steigt die Dichte des Wassers beim Absenken der Temperatur nur bis 4 °C. Am Meeresboden wird diese Grenztemperatur deshalb niemals unterschritten.

Da Wasser aber erst bei 0 °C gefriert, bedeutet das im Rückschluss: Eis hat eine geringere Dichte als flüssiges Wasser. Immerhin schwimmen Eisschollen bekanntlich stets an der Wasseroberfläche.

Doch damit nicht genug: Neben dem außergewöhnlichen Dichteverhalten weist Wasser diverse weitere Besonderheiten auf. Es zeichnet sich durch die höchste Wärmekapazität und die geringste Wärmeleitfähigkeit aller bekannten Flüssigkeiten auf der Erde aus. Außerdem besitzt Wasser eine beachtliche Oberflächenspannung.

Am Institut für physikalische Chemie der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck werden Wasser und dabei im Speziellen seine Anomalien bereits seit mehreren Jahrzehnten untersucht.

Um die genauen Hintergründe für die Launen des außergewöhnlichen Moleküls aufzuklären, experimentieren Thomas Lörting und sein Team aktuell vor allem mit Eis. Dass es sich dabei nicht um Eiszapfen vom Dach des Institutsgebäudes handelt, dürfte keine Überraschung sein – auch wenn das oft winterliche Wetter in Innsbruck dafür gute Voraussetzungen bieten würde.

Wie eine Perlenkette

Christina Maria Tonauer, Doktorandin in der Arbeitsgruppe von Professor Lörting, erklärt: "In der Forschung unterscheiden wir zwischen kristallinem und amorphem Eis." Die junge Wissenschafterin vergleicht kristallines Eis auf molekularer Ebene gerne mit einer Perlenkette. "

Im kristallinen Eis haben alle Atome einen fixen Abstand zueinander. Das heißt, selbst wenn man nur einen kleinen Ausschnitt des Kristalls kennt, kann man aufgrund des regelmäßigen Aufbaus genau vorhersagen, wie der Rest aussieht."

Kristallines Eis weist eine regelmäßige Struktur auf. Foto: Christina M. Tonauer

Im Gegensatz dazu sind die Wassermoleküle im amorphen Eis völlig ungeordnet. Auf struktureller Ebene ähnelt es – obwohl es fest ist – daher eher flüssigem Wasser, weshalb es für die Forschung besonders interessant ist. Auf der Erde kommt ausschließlich kristallines Eis vor. Aktuell sind 20 verschiedene Formen von kristallinem Eis bekannt, die sich lediglich im geometrischen Aufbau der Wassermoleküle unterscheiden.

Das hat eine andere Dichte sowie veränderte mechanische und elektrische Eigenschaften zur Folge. Bei herkömmlichem Eis handelt es sich beispielsweise um hexagonales Eis, was bei Schneeflocken besonders schön zu sehen ist.

Interstellares Eis

Um auf ein natürliches Vorkommen von amorphem Eis zu treffen, müssen mehrere Millionen Kilometer zurücklegt werden. Bislang wurde es auf der Oberfläche des Jupitermondes Europa und auf interstellaren Staubkörnchen in den Weiten des Weltraums entdeckt.

Dort kommen dem speziellen Eis aufgrund der harschen Bedingungen im interstellaren Medium gleich zwei wichtige Aufgaben zu: "Amorphes Eis im All ist mit einem Schwamm vergleichbar. Es ist extrem porös und kann zahlreiche andere Atome in sich aufnehmen. Durch die Porosität fungiert es für diverse Moleküle als Schutzschild vor kosmischer Strahlung.

Zusätzlich kann es als Katalysator für fundamentale chemische Reaktionen wirken." Ob auf einem Planeten kristallines oder amorphes Eis vorkommt, hängt stark von äußerlichen Bedingungen wie Druck und Temperatur ab.

Amorphes Eis kommt auf natürliche Weise nur im All vor. Es zeichnet sich durch seine hohe Porosität aus. Foto: Christina M. Tonauer

Um die Eigenschaften des porösen Eises im All näher untersuchen zu können, stellt Tonauer es in ihrem Labor in Innsbruck künstlich her. Das Verfahren klingt zunächst banal: Für die amorphe Eisbildung muss Wasserdampf schnell auf eine -196 °C kalte Oberfläche treffen.

"Der Prozess ist vergleichbar mit der Herstellung von Glas, das ja im Grunde auch nichts anderes als eine schnell abgekühlte Schmelze ist. Durch die plötzliche Kälte haben die Wassermoleküle keine Chance, sich wie in einem Kristall periodisch anzuordnen", erläutert die Chemikerin.

Spezielle Eismaschine

Bei der Herstellung gibt es allerdings einige erschwerende Faktoren zu beachten: "Zum einen ist Wasser ein sehr kleines Molekül, zum anderen weist es ein hohes Dipolmoment auf, weshalb es stark zu einer kristallinen Anordnung tendiert." Für die erfolgreiche Herstellung muss die Abkühlung deshalb extrem schnell erfolgen.

Das heißt im Klartext: Eine Geschwindigkeit von 10 Millionen °C pro Sekunde muss erreicht werden. Das kann nur eine Maschine schaffen: "Wir haben eine spezielle Eismaschine, die in dieser Geschwindigkeit einige Hundert Milligramm amorphes Eis herstellt. So kann ich an einem Arbeitstag ein bis zwei Eisproben herstellen."

Christina Maria Tonauer untersucht die Eigenschaften von amorphen Eis an der Universität Innsbruck. Foto: Theresa Nairz

Die Eisproben sind unter flüssigem Stickstoff haltbar, wodurch der jungen Tirolerin eine tägliche Eisherstellung erspart bleibt. Alternativ kann das amorphe Eis auch aus kristallinem Eis gewonnen werden. "Bei einem Druck von über 10.000 Bar beobachten wir eine Amorphisierung des Eises."

Doch welche Informationen liefert das auf der Erde künstlich hergestellte Eis über den Weltraum? Darauf hat Tonauer eine eindeutige Antwort: "Die Struktur von Wasser ist ein universaler Sensor für Druck und Temperatur und passt sich je nach Bedingungen an. Sie kann Aufschluss über die jeweilige Umgebung geben."

Hilfreich für Planetensuche

Im Zuge ihrer Doktorarbeit hat Tonauer deshalb amorphes Eis unter verschiedenen Bedingungen mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie gemessen. Ihre Spektren konnte sie dann mit jenen vergleichen, die das James-Webb-Teleskop im All aufgenommen hat.

"Durch meine Vergleichsspektren kann man auf die Bedingungen im Weltraum rückschließen. Meine Ergebnisse liefern wertvolle Informationen in Bezug auf Exoplaneten und die Eismonde des Jupiter, welche im Rahmen der Juice-Mission untersucht werden."

Für ihre zukunftsweisende Arbeit hat Tonauer Ende 2022 den Agnes-Pockels-Promotionspreis der Deutschen Bunsen-Gesellschaft erhalten. Wasser fasziniert die Innsbruckerin bis heute: "Durch meine Forschung hat sich mir eine komplett neue Welt eröffnet. Wasser ist ein alltäglicher Stoff, den jeder kennt. Trotzdem gibt es noch tausende offene Fragen, die es erst einmal zu beantworten gilt." (Anna Tratter, 29.4.2023)