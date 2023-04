Die neuen Matrixcodes erinnern an QR-Codes. Foto: GS1

Manchmal dreht man Müslipackung oder TV-Karton mehrmals, doch irgendwann findet man ihn, den Strichcode. Seit rund fünf Jahrzehnten finden sich die berühmten Markierungen auf fast allen Produkten, die man käuflich erwerben kann. Nun soll das Ende der auf Linien basierten Codierung bevorstehen und diese durch eine neue ersetzt werden.



"2D-Strichcode" soll er heißen, der neue, bessere Matrixcode. Besser deshalb, weil mit der Einführung mehr Service für den Kunden und auch den Verkäufer selbst versprochen wird. Dies ist möglich, weil durch den sogenannten Uniform Resource Identifier (URIs) mehr Daten zu einem Produkt gespeichert werden können.

So soll der neue Code Informationen enthalten, etwa woher genau ein Produkt stammt oder ob die Firma dahinter nachhaltig produziert. Sogar Vorschläge für die Nutzung oder Vorbereitung können bei manchen Produktkategorien in dem neuen Code versteckt sein. Zusätzlich soll man einen Onlinezugang zu noch mehr Daten haben, etwa Inhaltsstoffen, potenziellen Allergenen oder auch der Frage, wie man das Produkt recyceln soll.

Auf Verkäuferseite soll es möglich sein, ablaufende Produkte schneller zu finden und zu markieren – etwa um sie preisreduziert anzubieten. Auch Rückrufe im Fall schadhafter Produkte soll so schneller möglich sein.

Unter dem Namen "Sunrise 2027", was auch das Datum für die Umstellung verrät, werden die Standardcodes durch die neuen, an QR-Codes erinnernden ersetzt. Die Linien, die das bekannte Piepsen an der Kasse auslösen, gehen in Pension, und die mit dem Web verbundenen Versionen dürfen ihren Platz einnehmen. Ab da werden nur noch diese an den Kassen dieser Welt akzeptiert.

Warum das Alles?

Organisiert wird die Umstellung von der NGO GS1 US, die schon jetzt für die Strichcodes weltweit die Verantwortung trägt. Als Grund für die Einführung der Matrixcodes nennt die Organisation die zu geringe Datenmenge bei den alten Codes.

Um die neuen Codes lesen zu können, werden neue Scanner benötigt, die bis 2027 weltweit verfügbar sein sollen. Schon jetzt können zumindest in den USA Testkits von Händlern angefordert werden. (red, 19.4.2023)