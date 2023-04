Andrea Böhnke, Sami Skalli, "Wenn wir schlafen. Von Menschen, Tieren und Sternen". Illustriert von Signe Kjær. € 18,50 / 79 Seiten. Beltz & Gelberg, Weinheim 2023. Ab 6 Jahren Foto: Beltz & Gelberg

Warum träumst du? Wie haben die Menschen früher geschlafen? Was passiert beim Schlafen im Körper und im Gehirn? Diese und viele weitere Fragen werden dir in diesem Sachbilderbuch in Wort und Bild genau beantwortet.

Dabei musst du das Buch nicht unbedingt von vorn nach hinten lesen, sondern du kannst nach Lust und Laune einzelne Kapitel anschauen oder dir vorlesen lassen.

Auch über den Schlaf von Tieren erfährst du mehr und darüber, dass manche Lebewesen nur mit einer Hälfte ihres Gehirns schlummern.

Klar verständliche Grafiken erklären dir außerdem spannende Fakten zum Schlaf, z. B. in welchen Ländern die Menschen am längsten oder am kürzesten schlafen.

Ein traumhaftes Buch, das umfassend von den vielen positiven Effekten des Schlafens erzählt.