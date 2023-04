In dieser Galerie: 3 Bilder Action vor dem Match in Phoenix. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I Action während dem Match. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I Keine Action nach dem Match. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Phoenix (Arizona) – Die Phoenix Suns haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA im Play-off gegen die Los Angeles Clippers auf 1:1 ausgeglichen. Am Dienstag (Ortszeit) setzten sich die Suns zu Hause mit 123:109 durch, nachdem sie ihr erstes Heimspiel gegen die Clippers noch verloren hatten. Devin Booker führte die Suns mit 38 Zählern an, Superstar Kevin Durant folgte mit 29 Punkten. In der "best of seven"-Serie steht nun das nächste Spiel am Donnerstag in Los Angeles auf dem Programm.

In der Eastern Conference ist auch den Cleveland Cavaliers der 1:1-Ausgleich in der Serie geglückt. Auch sie hatten ihr erstes Heimspiel gegen die New York Knicks verloren, setzten sich im zweiten aber mit 107:90 durch. Darius Garland führte Cleveland mit 15 seiner 32 Punkte in einem starken zweiten Viertel an, womit sich die Gastgeber eine 20-Punkte-Führung zur Pause erspielten.

Die Boston Celtics gingen hingegen mit einem 119:106 über die Atlanta Hawks mit 2:0 in Führung. Mit einem 17:3-Lauf beendeten die Celtics das erste Viertel und lagen danach nicht mehr im Rückstand. Mit 29 Zählern war Jayson Tatum Bostons Topscorer. (APA, 19.4.2023)