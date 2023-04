Am 9. März 2022 wurde die 32-jährige, damals schwangere Iryna Kalinina aus einer Geburtsklinik im ukrainischen Mariupol gebracht, nachdem diese durch einen Luftangriff der Russen beschädigt worden war. Das Baby, nach dem Wort für Frieden "Miron" genannt, wurde tot geboren. Eine halbe Stunde später starb auch die Mutter.

Das Foto von diesem Ereignis des ukrainischen Fotografen Evgeniy Maloletkas ist das World Press Photo of the Year 2023. Das Bild erfasse "die Absurdität und den Horror" des Krieges, heißt es in der Jurybegründung. Es liefere eine "treffende Darstellung der Ereignisse dieses Jahres und einen Beweis für die Kriegsverbrechen, die von den russischen Streitkräften gegenüber der ukrainischen Zivilbevölkerung begangen wurden". Indem sie diesem Bild eine Plattform gibt, hofft die Jury, dass "die Welt die unerträgliche Realität dieses Kriegs anerkennt und stoppt und an die Zukunft der Ukraine denkt".

Der Däne Mads Nissen gewinnt mit "The Price of Peace in Afghanistan" in der Kategorie World Press Photo Story of the Year. Mit der Fotoreihe "Battered Waters" über die unterschiedlichen Beziehungen von Menschen zu Wasser überzeugte Anush Babajanyan aus Armenien die Jury in der Kategorie World Press Photo Long-Term Project. Mit dem Fotoprojekt "Here, The Doors Don’t Know Me" über Fischer in Alexandria holt sich Mohamed Mahdy aus Ägypten den World Press Photo Open Format Award.

Für die 66. Ausgabe des World-Press-Photo-Bewerbs gab es heuer 60.448 Einreichungen von 3.752 Fotografinnen und Fotografen aus 127 Ländern. Die prämierten Fotos wurden aus den 24 regionalen Gewinnern destilliert. In Wien dürften sie im Herbst im Rahmen der Wanderausstellung in der Galerie Westlicht zu sehen sein.