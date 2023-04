Am Donnerstag ereignet sich zwischen dem Indischen Ozean, Australien und dem Pazifik ein astronomisches Ereignis, das nur siebenmal in diesem Jahrhundert auftritt

Mehrfachaufnahme der totalen Sonnenfinsternis über Santiago, Chile, am 2. Juli 2019. Foto: imago images/JAVIER TORRES

Sonnenfinsternisse sind buchstäblich ein Geschenk des Himmels. Das Zusammenspiel von Himmelsmechanik, der richtigen Perspektive und zufälligen Fügungen beschert der Erde zwischen zwei und drei Eklipsen pro Jahr. Reihen sich Sonne, Mond und Erde im richtigen Abstand genau in einer Linie auf, und der Schatten des Mondes wandert über den Erdball hinweg, wird dies am Boden in einem höchstens 273 Kilometer breiten Streifen als totale Sonnenfinsternis wahrgenommen. Dass dies nicht jedes Mal zu Neumond geschieht, liegt an der Mondbahn, die etwa um fünf Grad gegen die Ekliptikebene geneigt ist.

Der seltene Hybrid

Wird nur ein Teil der Sonnenscheibe vom Mond verdeckt, spricht man von einer partiellen Sonnenfinsternis. Erscheint der Mond kleiner, und der Rand der Sonne ragt überall ein wenig dahinter hervor, dann hat man es mit einer ringförmigen Sofi zu tun. Von den 224 Sonnenfinsternissen, die zwischen 2000 und 2100 auftreten, sind je etwa ein Drittel total, ringförmig und partiell. Von einer vierten, sehr seltenen Sofi-Variante gibt es in diesem Zeitraum dagegen nur sieben: Eine solche sogenannte Hybrid-Sonnenfinsternis wird sich am Donnerstag am frühen Morgen (MESZ) über der Südhalbkugel ereignen.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis am 21. Juni 2020, gesehen von Chenzhou im Süden Chinas aus. Foto: imago images/ZUMA Wire

Dass es überhaupt zu einer totalen Sonnenfinsternis kommen kann, bei der der Mond die Sonnenscheibe exakt bedeckt, ist einem beeindruckenden kosmischen Zufall zu verdanken, denn der Erdtrabant ist ungefähr 400-mal kleiner als die Sonne und zugleich zu gewissen Zeiten 400-mal näher. Doch die Umlaufbahn des Mondes ist kein perfekter Kreis, und nur wenn er der Erde nahe steht, erscheint er groß genug, um eine totale Finsternis zu ermöglichen. Ist der Mond auf seinem Orbit weiter weg, bleibt es bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis.

Zwischen ringförmig und total

Am Donnerstag wird man in den Genuss aller beider Varianten kommen, je nachdem, wo auf der Erde man sich gerade aufhält. Man spricht deshalb bei der hybriden Sonnenfinsternis auch von einer ringförmig-totalen Finsternis. Das Phänomen lässt sich nur dann beobachten, wenn ein bestimmter Abstand zwischen Erde und Mond herrscht.

An manchen Orten der Erdoberfläche erscheint der Mond dann durch die Erdkrümmung etwas kleiner, und es reicht nur für eine ringförmige Finsternis. Dort, wo der Abstand zum Mond gering genug ist und er daher größer erscheint, zieht sich ein schmaler Streifen Totalität über den Globus.

Totale Sonnenfinsternis über Chile am 2. Juli 2019. Foto: imago images/JOE MARINO

Kaum an Land zu sehen

Bei der Sonnenfinsternis am Donnerstag bewegt sich der Mondschatten die meiste Zeit über das Meer. Über Land kommt er nur nur in Westaustralien, Osttimor und Indonesien. Wer sich in diesen Regionen aufhält, kann sich freuen, denn dort wird die Finsternis eine totale sein. Den Anfang macht die südwestliche Ecke des Indischen Ozeans, wo die Eklipse als partielle Finsternis um 3.34 Uhr MESZ beginnt.

Die zentrale, hybride Sonnenfinsternis beginnt um 4.30 Uhr MESZ und endet um 7.56 Uhr MESZ. Um 8.59 Uhr MESZ schließlich verlässt der Mondschatten wieder die Erde. Die längste Totalität wird man um 6.16 Uhr vor der Küste Osttimors beobachten können; sie dauert 1:16 Minuten.

Wer diese hier verpasst, wird sich bis zur nächsten hybriden Sonnenfinsternis eine Weile gedulden müssen: Erst am 14. November 2031 ist es wieder so weit. Die nächste ringförmige Sonnenfinsternis ist am 14. Oktober 2023 und wird sich größtenteils über Nord-, Mittel- und Südamerika abspielen. Die nächste totale Finsternis findet ebenfalls über Nord- und Mittelamerika statt, und zwar am 8. April 2024. (tberg, 19.4.2023)