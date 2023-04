Ein Gesangsvideo von Emmanuel Macron sorgt in Paris für Aufregung. Es zeigt den französischen Präsidenten von einer positiven Seite. Bloß wusste er nicht, mit wem er sang

Montagabend richtete er eine Rede an die französische Bevölkerung, danach schloss Macron sich spontan in den Straßen von Paris einer Sängerrunde an. Foto: APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Macron war am Montagabend um 20 Uhr vor die Fernsehnation getreten, um seine umstrittene Rentenreform zu verteidigen. Der millionenfach verfolgte Auftritt sorgte inhaltlich für wenig Begeisterung, wirkten doch die meisten Aussagen phrasenhaft und abgedroschen.

Mehr Beachtung findet ein daran anschließender Spontanauftritt des Staatschefs. Nach dem stressigen TV-Termin spazierte er gegen 22 Uhr mit seiner Frau Brigitte durch das 6. Arrondissement von Paris. Von Leibwächtern protegiert, hielt das Präsidentenpaar inne, als es eine Gruppe junger Männer singen hörte. Macron reagierte zuerst nicht weiter auf das Jagdlied. Als ihm die singenden Männer jedoch vorschlugen, "Le refuge" zu singen, stimmte er zu ihrer Überraschung bereitwillig zu. Er lud den Text auf sein Handy und sang das Lied aus den Pyrenäen mit. Die erste Strophe lautete: "Ich kenne eine einsame Berghütte in den Bergen, die sich im klaren Wasser des Orgélu-Sees spiegelt, offen für die Winde und für verirrte Bergleute im Nebel und im Schnee, wie ein rettender Hafen."

Erzkonservative Mitsänger

Wie sich zeigte, kannte Macron das Lied, da seine Großmutter aus den Pyrenäen stammt. Später am Abend stellte der Gesangsverein ein Video des nächtlichen Happenings ins Internet. Dem derzeit unter massivem Druck stehenden Präsidenten wurde in den sozialen Medien zuerst vorgeworfen, es handle sich um ein "Fake" und die Szene sei inszeniert worden. Doch so wirkt sie nicht; alle Beteiligten bestätigten, dass das Treffen – das Macron von einer unerwarteten und eher sympathischen Seite zeigt – völlig spontan zustande gekommen sei. Auch machen die Bilder klar, dass sich Macron keineswegs im Élysée-Palast verschanzt, sondern Austausch mit Landsleuten pflegt.

Am Dienstag erwies sich allerdings, dass die Singbrüder zumindest teilweise einem erzkonservativen Chor namens Saint-Longin angehören, der auf religiöse und regionale Gesänge spezialisiert ist. Die meisten Mitglieder sollen zudem dem Gesangsverein Canto angehören, und wie die Zeitung "Libération" berichtet, sollen sich auf dessen App auch Gesänge des Dritten Reichs finden. Zwei der mit Macron singenden Männer sind demnach Rechtsextremisten. Aus dem Élysée-Palast verlautete darauf entschuldigend, der Präsident kenne halt nicht die Vorgeschichte aller Leute, die er treffe. Die Canto-Vertreter ließen ihrerseits verlauten: "Macht es wie der Präsident, kommt mit uns singen. Es lebe der Gesang, es lebe die Republik!" Und Faschisten rufen in Frankreich nicht unbedingt die Republik an. (Stefan Brändle, 19.4.2023)