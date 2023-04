Bei diesem Zeichen sehen viele Menschen rot. Foto: AFP/OMAR TORRES

Die Lieferzeit war lang und die Freude somit groß, als ich meinen neuen Plattenspieler in Händen hielt. Made in Austria, in edlem Design, und für eine Bluetooth-Funktion hatte ich sogar einen Aufpreis gezahlt. Ja, ich weiß: Ob die eingebüßte Tonqualität bei kabelloser Übertragung tatsächlich hörbar ist, wird ebenso religiös diskutiert wie über die Frage, ob vergoldete Kabelenden einen Unterschied machen. Mir ging es aber vor allem um die Ästhetik: Es sollten sich nicht noch mehr Kabel durch die Wohnung schlängeln. Die Anleitung verspricht eine einfache Einrichtung. Fein.

Ständiges Blinken

Also wurde der Plattenspieler aufgestellt und der Versuch gestartet, ihn mit der Anlage zu koppeln. "Wählen Sie den Verstärker auf dem zu koppelnden Gerät aus", hieß es dort. Hm. Schon blöd, wenn dieses Vorhaben an der Absenz eines Bildschirms scheitert. Nächster Versuch: eine Logitech-Bluetooth-Box, die mit dem Drücken einer Taste eine Verbindung herstellt. Doch auch hier blinken Box und Player nur wild vor sich hin, ohne dass etwas geschieht. Ein Durchforsten verschiedener Foren ergibt, dass ich mit meinem Problem nicht allein bin. Denn der Plattenspieler stellt nicht gezielt zu einem Gerät die Verbindung her, sondern versucht, sich mit allen Bluetooth-Geräten gleichzeitig zu verbinden. Es wird somit empfohlen, bei allen nicht benötigten Geräten Bluetooth zu deaktivieren.

Das ist in meinem Fall unmöglich. Denn gefühlt finden sich in unserem Haushalt rund 30 Geräte, die neben anderen Anschlüssen auch über Bluetooth verfügen. Nutzen tue ich diese Technologie so gut wie nie: In vielen Bereichen kommen noch immer Kabel zum Einsatz, oder die smarten Geräte sind via WLAN ins Heimnetz eingebunden. Und das aus gutem Grund: Denn dass Bluetooth einfach und verlässlich ist, das ist eine Lüge der Hersteller. So berichten Freunde, dass sie ihre Lautsprecher nicht mit dem PC koppeln konnten. Ähnliche Erfahrungen mache ich oft mit der PC/Kopfhörer-Kombination. Meine Fitnessuhr entkoppelt sich regelmäßig vom Handy. Weiters lassen sich zwar Bluetooth-Kopfhörer mit dem Smartphone verbinden – allerdings bleibt diese Verbindung oft ungewollt aufrecht und sorgt dann bei Telefonaten für Verwirrung.

Die Lösung für dieses Dilemma ist, die Lügen der Hersteller zu ignorieren und Bluetooth nach Möglichkeit zu meiden. So wie es nun auch mit meinem Plattenspieler geschehen ist. Den habe schließlich per Kabel angeschlossen, die der Hersteller beigelegt hat.

Die Anschlüsse sind vergoldet. (Stefan Mey, 20.4.2023)