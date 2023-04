Zum Auftakt von "Funkspruch an alle" stehen der Streifendienst und das Wachzimmer Ottakring im Fokus

Auch die heimische Polizei hat jetzt ihren eigenen Podcast. Screenshot: Funkspruch an alle

Wien – Die heimische Polizei geht unter die Podcast-Anbieter. Mit dem heutigen Mittwoch bietet die Exekutive zunächst zwei Folgen des Podcasts unter dem Übertitel "Funkspruch an alle" an. Moderatoren sind Patrick Maierhofer, Sprecher des Innenministeriums, und Andreas Farcas, als Redakteur der Öffentlichkeitsarbeit derzeit mitverantwortlich für den Social-Media-Auftritt des Innenministeriums. On Air gehen zunächst zwei Folgen des Podcasts.

In Folge 1 geht es um den Streifendienst, wobei der geschäftsführende Stadtpolizeikommandant von Wien-Döbling, Oberstleutnant Christian Sandner, zu Gast ist. Folge 2 beschäftigt sich mit dem aus der ATV-Dokusoap bekannten "Wachzimmer Ottakring" und stellt die Frage, ob es sich um "Echte Polizeiarbeit oder (ein) gescriptetes Konzept?" handelt. Zu Gast sind die beiden Protagonisten der gleichnamigen ATV-Serie, Karin und Christian, die seit dem Ende der letzten Staffel im Jahr 2018 erstmals wieder gemeinsam in einem öffentlichen Format auftreten.

Weitere Folgen gibt es dann im Zwei-Wochenrhythmus. Themen sind dabei unter anderem die szenekundigen Beamten im Fußballbereich, Alko- und Drogenplanquadrate oder die Diensthunde. Neben Interviews soll es auch Außenreportagen geben. Die Polizeimusik sorgt für musikalische Untermalung. Unter dem Hashtag #Funkspruchanalle werden die Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder aufgefordert, Ideen und Wünsche für Themen von zukünftigen Folgen zu geben bzw. Fragen zu stellen. Gegen Ende der ersten Staffel wird es ein Q&A-Special (Fragen und Antworten) geben, in dem neben der Vorstellung des Podcast-Teams auch die übermittelten Fragen des Publikums beantwortet werden. Der Podcast wird auf allen Social Media-Kanälen von Polizei und Innenministerium beworben. (APA, 19.4.2023)