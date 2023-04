In dieser Galerie: 3 Bilder "Eine Entscheidung für etwas ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas", sagt Schwester Ida. Foto: ORF Für Kerstin war immer klar, dass sie Kinder haben möchte.

Foto: ORF Lea (rechts) mit ihrer Freundin: Sie hat sich sterilisieren lassen, für sie die "pure Befreiung". Foto: ORF

"Mein Körpergefühl ist Ekel wenn ich an Schwangerschaft denke, ich will nicht, dass etwas in mir wächst und sich etwas bewegt in meinem Körper", sagt eine junge Frau, die sich mit anderen darüber austauscht, warum sie keine Kinder will. "Kinder sind so teuer", lautet da auch ein Argument, auch Krisen, Kriege, Kapitalismus, Klimawandel werden angeführt.

Tiba Marchetti hat für ihren Schauplatz "Leben ohne Kind" – zu sehen am Donnerstag um 21.05 Uhr – mit Frauen gesprochen, die sich bewusst gegen ein Kind entschieden haben. Und auch mit Müttern, die sich ganz bewusst für mehrere Kinder entschieden haben. Marchetti stellt die verschiedenen Lebensentwürfe gegenüber, ohne sie zu werten.

In Vöcklabruck trifft Marchetti Schwester Ida, sie ist dort jüngste Franziskanerin im Kloster und hat vor zwei Jahren das Gelübde abgelegt, allein für Gott zu leben. "Eine Entscheidung für etwas ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas", sagt Schwester Ida, sie habe mit ihrem Gelübde aktiv gegen eine Familie entschieden. Sie fühlt sich frei, kümmert sich eben anders um Frauen und Kindern. Etwa um den kleinen Ivan, der gemeinsam mit seiner Mutter aus der Ukraine nach Österreich geflüchtet ist und um Ida herumwuselt. Über Familie habe sie sich nie Gedanken gemacht.

Vor der Minoritenkriche in Wien spricht Marchetti mit einer katholischen Mutter von elf Kindern: Diese sei es "aus Überzeugung" wie sie sagt. Den Alltag schaffe sie gut, "die Kinder kommen ja hintereinander", lacht sie.

Lea wiederum kann sich nicht vorstellen, so viel von ihr, ihre Ressourcen, ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit für einen "kleinen Menschen zu opfern", sagt sie. In ihrem Leben sieht sie keinen Platz für Kinder. Die 27-Jährige hat sich sterilisieren lassen. "Das war die pure Befreiung", erzählt sie. "Jetzt kann ich sicher sein, dass sich nichts mehr in mir einnisten und wachsen kann."

Kinder an erster Stelle

Von einem "epischen Ereignis, den Bauch wachsen zu sehen", spricht Kerstin. Für die 42-Jährige war es immer klar, dass sie Kinder haben möchte. Mit 24 hat sie dann ihr erstes Kind bekommen, zwei weitere folgten. "Die Kinder stehen für mich an erster Stelle in meinem Leben. Auch wenn ich früher mit den kleinen Kindern manchmal überfordert war – die Entscheidung war genau richtig für mich." Das Wichtigste sei, dass es den Kindern gutgeht.

Karin ist 40 und verheiratet. Bis vor einigen Jahren ist sie immer wieder gefragt worden, warum sie noch keine Kinder hat. "Keine Kinder zu haben bedeutet für mich Zeit für Wunscherfüllung – und das sind bei mir die Tiere", erklärt sie. Karin arbeitet an der Rezeption einer Tierklinik in Niederösterreich. Privat hat sie zwei Pferde, zwei Hunde und eine Katze. "Ich bin voll ausgelastet", lacht sie.



Die 33-jährige Irena hat sich nie als Frau, aber auch nie als Mann gefühlt, sondern "irgendwo dazwischen" erzählt sie. Verantwortung für ein Kind passe nicht in ihr Leben, "ein Kind zu haben, bedeutet Verantwortung zu tragen, die ich nicht möchte". Vor einiger Zeit sei sie schwanger gewesen, "ein Schockmoment". Sie habe sich für eine Abtreibung entschieden. (Astrid Ebenführer, 20.4.2023)