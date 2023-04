Sabitzer verletzte sich beim Aufwärmen für das Premier-League-Match gegen Nottingham. Ob er am Donnerstag eingesetzt werden kann, ist fraglich. Foto: REUTERS/Carl Recine

Sevilla – Manchester United bangt vor dem Viertelfinal-Retourmatch in der Fußball-Europa-League am Donnerstag (21.00 Uhr/live ServusTV) gegen den FC Sevilla um den Einsatz des Doppeltorschützen vom Hinspiel. Marcel Sabitzer erzielte beim 2:2 in der Vorwoche im Old Trafford beide Tore für die Red Devils, ist vor dem Gastspiel in Andalusien aber fraglich. "Wir hoffen, dass es sich bei ihm ausgeht", sagte Trainer Erik ten Hag am Sonntag nach dem 2:0 bei Nottingham Forest.

Beim Aufwärmen vor dieser Partie hatte sich der ÖFB-Internationale eine – vom Klub nicht näher definierte – Blessur zugezogen. Daraufhin übernahm der erst kürzlich von einer Knöchelverletzung genesene Christian Eriksen Sabitzers Rolle. Gut möglich, dass der Däne auch in Sevilla als Zehner agiert. Als Solospitze könnte wieder Anthony Martial einlaufen, weil auch hinter dem angeschlagenen Marcus Rashford ein Fragezeichen steht.

Manchester United peilt in dieser Saison nach vielen Jahren des Misserfolgs gleich drei Titel an. Der Liga-Cup wurde bereits gewonnen, im FA-Cup steht man im Semifinale, und auch die Europa-League-Trophäe soll eingefahren werden. Ein Triumph in der zweithöchsten Europacup-Etage hätte einen angenehmen Nebeneffekt, schließlich wäre Englands Rekordmeister in diesem Fall fix bei der kommenden Champions-League-Auflage dabei. United siegte im seit 2009 existierenden Bewerb 2017, FC Sevilla ist mit vier Titel (2014, 2015, 2016, 2020) Rekordsieger.

Roma gegen das Aus

Salzburg-Bezwinger AS Roma muss in einer Neuauflage des Vorjahres-Finales der Conference League das Aus gegen Feyenoord Rotterdam abwenden. Die Mannschaft von ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner hat das Heimspiel mit 1:0 für sich entschieden. Juventus Turin verteidigt bei Sporting Lissabon ebenfalls einen 1:0-Vorsprung, der belgische Überraschungsklub Union St. Gilloise hofft vor Heimpublikum gegen Bayer Leverkusen auf den Aufstieg. Das erste Duell hatte in Deutschland 1:1 geendet. (APA, 19.4.2023)