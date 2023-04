Das Schiff auf einem Bild aus dem Jahr 1907. Foto: Chapman University, Frank Mt. Pleasant Library of Special Collections and Archives via AP

Der Ort wird nach wie vor geheim gehalten, doch erste Bilder belegen den Fund. Ein Team um den Taucher Richard Simon entdeckte im Long-Island-Meeresarm vor der Küste des Ortes Old Saybrook in Connecticut in 50 Metern Tiefe einen ungewöhnlichen, frühen U-Boot-Prototyp.

Simon hatte jahrelang gezielt nach dem Wrack gesucht. Er war als Kind eines Profitauchers mit den Geschichten über das Boot aufgewachsen. Genaue Recherchen der Stelle seines Sinkens erlaubten es Simon, das Boot trotz der geringen Sichtweite zu finden.

Prototyp für Ausschreibung

U-Boot-Erfinder Simon Lake auf einem Bild aus dem Jahr 1923. Foto: Naval History and Heritage Command via AP

Der Bau der Defender wurde 1906 in Auftrag gegeben, nachdem die US-Marine beschlossen hatte, 500.000 Dollar in den Bau von Unterseebooten zu investieren. Erbauen ließ sie ihr Erfinder Simon Lake, ein U-Boot-Pionier, der bereits über zehn Jahre zuvor eines der ersten Konzepte für ein Periskop hatte patentieren lassen.

Lake nahm damit an einer Ausschreibung des Militärs teil. Bereits 1893 hatte Lake erfolglos mehrere Entwürfe für U-Boote bei der US-Navy eingereicht. Sein Boot, das von Jules Vernes legendärer Nautilus aus dem Roman "20.000 Meilen unter dem Meer" inspiriert war und damals nach seinem Erbauer Lake hieß, verlor den Wettbewerb jedoch abermals, diesmal gegen ein Schiff namens Oktopus, aus dem später die C-Klasse der US-Marine hervorgehen sollte.

Lake ließ es daraufhin zu einem Bergeboot umbauen und verlieh ihm seinen heute bekannten Namen Defender. Zum Einsatz kam es bis zum Jahr 1929 nicht. Erst danach wurde es wieder seetüchtig gemacht und bei den Unglücken mit den US-U-Booten S-4 und S-51 eingesetzt.

Der Taucher Steve Abbate untersucht in 50 Metern Tiefe eine der Schiffsschrauben. Foto: Joe Mazraani/Shoreline Diving Services via AP

Ausstiegsluke und Räder

Dafür geeignet war das elf Meter lange Boot dank seines besonderen Designs, das eine Ausstiegsluke für Taucher und Räder zur Fortbewegung auf dem Meeresgrund beinhaltete. Das US-Militär war von den Ideen wenig beeindruckt. Erst im Jahr 1911 erwarb die US-Marine eines seiner Schiffe. Erfolgreicher war sein Konkurrent, der Brite John Philip Holland, dessen nach ihm benannte Holland 1 im Jahr 1900 von den USA erworben wurde und das erste moderne U-Boot der US-Navy war.



Zur Massenfertigung oder einem militärischen Einsatz der Defender kam es nie. Sie wurde 150 Kilometer vor New York versenkt. Simon träumt davon, sie eines Tages heben zu lassen. (Reinhard Kleindl, 19.4.2023)