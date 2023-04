In der Vergangenheit kamen Gerichte bei alkoholischen Getränken auch schon zu anderen Ergebnissen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die Vorfreude auf die Reise war groß, der Flug allerdings verspätet. Weil die Maschine eines Passagiers am Londoner Flughafen erst mit starker Verzögerung abhob, bestellte er sich für die Wartezeit zwei Aperol Spritz um insgesamt 15 Pfund (17 Euro).

Später verrechnete er das Geld der Fluglinie weiter – bezahlen muss diese aber nicht, wie nun das Amtsgericht Hannover entschieden hat. Im Gegensatz zu anderen Verpflegungskosten können die Cocktails nicht erstattet werden, berichtete die Deutsche Presseagentur am Mittwoch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig – und in der Vergangenheit kamen Gerichte mitunter zu anderen Einschätzungen.

"Mahlzeiten und Erfrischungen"

Laut den Fahrgastrechten der Europäischen Union haben Passagierinnen und Passagiere bei mehrstündigen Flugverspätungen nicht nur Anspruch auf Ausgleichszahlungen, sondern auch auf "Mahlzeiten und Erfrischungen". Die Airline kann die Verpflegung entweder selbst anbieten, oder der Passagier bezahlt selbst und verrechnet im Nachhinein die Kosten. Letzteres war auch im aktuellen Verfahren der Fall – nur dass die Fluglinie für die beiden Aperol Spritz nicht aufkommen wollte.

Der Passagier zog vor das Amtsgericht Hannover, blieb dort aber erfolglos. Der Grund dafür war laut dem Gericht der konkrete Wortlaut "Erfrischungen" in der EU-Fluggastrechte-Verordnung. Das Argument: Alkoholische Getränke zählen nicht zu Erfrischungen, weil ihre Wirkung im Regelfall das Gegenteil bewirke.

Bier und Wein okay?

Auf alle alkoholischen Getränke lässt sich das Urteil, das nicht rechtskräftig ist, jedoch nicht übertragen. In der Praxis bezahlen manche Airlines alkoholische Getränke freiwillig. Auch Gerichte sind laut dpa schon zu anderen Ergebnissen gekommen. Das Amtsgericht Düsseldorf hielt etwa in einem Urteil von 2019 "Champagnercocktails und Dessertwein" für erstattungsfähig. Im Jahr 2021 entschied das Amtsgericht Memmingen, dass bei Bier die Grenze zwischen Erfrischung und Genuss noch nicht überschritten sei, Wein sei dagegen kein Erfrischungsgetränk mehr.

Das Gericht in Erding hat in der Vergangenheit auch schon einen Aperol Spritz zugesprochen, erzählt Rechtsanwalt Alexander Skribe dem STANDARD. Begründet wurde das wie folgt: Die Airline ist bei Verspätungen an sich selbst dazu verpflichtet, die Passagiere zu verpflegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, obliege die Wahl der Getränke allein dem Fluggast. Aufgabe des Gerichts sei es nicht, die "Getränkeauswahl (...) nach deren Sinnhaftigkeit zu überprüfen und infrage zu stellen". Entscheidend sei vielmehr, ob der Preis "angemessen" war und in einem "angemessenen Verhältnis" zur Wartezeit stand.

Der Preis ist in vielen Gerichtsentscheidungen auch der Knackpunkt. Höchstgerichtliche Rechtsprechung zu der Frage dürfte es aber noch nicht geben. Was als "Erfrischung" einzustufen ist, liegt wohl auch an den regionalen Gepflogenheiten und kann quer durch Europa sehr unterschiedlich eingeschätzt werden. (japf, 19.4.2023)