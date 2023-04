Der "Forbes Advisor"-Travel-Bug-Index listet jene Destinationen auf, an denen man sich am ehesten etwas einfangen kann – Magen-Darm-Viren oder Schlimmeres

Der "Forbes Advisor"-Travel-Bug-Index enthält jene Reiseziele, die im Zusammenhang mit "Reisekrankheiten" besonders negativ auffallen. Foto: imago images/Panthermedia

Es gibt kaum etwas Unangenehmeres, wenn es einen im Urlaub "erwischt". Da hat man sich das ganze Jahr darauf gefreut und hängt dann über der Kloschüssel oder liegt mit Fieber und Schüttelfrost im Hotelbett. Vielleicht hilft es, so etwas zu vermeiden, wenn man von vornherein weiß, welche Destinationen man besser meiden sollte? Diese Frage stellten sich auch die Kolleginnen und Kollegen des britischen "Forbes Advisor" und haben flugs einen eigenen Index erstellt, den "Forbes Advisor"-Travel-Bug-Index. Er enthält jene Reiseziele, die in diesem Zusammenhang besonders negativ auffallen.

Dafür durchforsteten ein Team schätzungsweise 2,4 Millionen Beiträge auf Tripadvisor, die Stichwörter wie Salmonellen, Gastroenteritis, E-Coli und Lebensmittelvergiftung enthielten.

Die am häufigsten vorkommenden Reiseziele wurden danach mit anderen relevanten Daten abgeglichen, darunter: empfohlene Impfungen oder Auffrischungen, das Malariarisiko und Orte, wo Touristinnen und Touristen gemäß dem Center For Disease Control And Prevention (CDC) in den USA empfohlen wird, das lokale Leitungswasser zu meiden.

Jedes Reiseziel wurde anschließend bewertet und in den "Forbes Advisor"-Travel-Bug-Index aufgenommen, der die 25 schlechtesten Reiseziele auflistet, an denen man sich im Ausland mit einer Krankheit anstecken kann.

Hier sind die top fünf der weltweiten Reiseziele, an denen Reisende am ehesten erkranken:

1. Punta Cana, Dominikanische Republik (Index-Wertung: 90.4/100)

Punta Cana in der Dominikanischen Republik nimmt einen zweifelhaften Platz an der Spitze der Rangliste ein. Touristen werden von den weißen Sandstränden, dem tropischen Flair und dem pulsierenden Nachtleben angezogen, doch fast zehn Prozent der Tripadvisor-Nutzerinnen und -Nutzer klagen über "urlaubsbedingte" Krankheiten. Der britische Gesundheitsdienst (NHS) rät Touristen, sich vor einer Reise in die Dominikanische Republik gegen Hepatitis A und Tetanus impfen zu lassen und vier weitere Impfungen in Betracht zu ziehen. Leitungswasser sollte vermieden werden, angesichts des Malariarisikos sollten Touristen vor der Abreise in Malariatabletten investieren.

2. Sharm el-Sheikh, Ägypten (83,5/100)

Sharm el-Sheikh in Ägypten ist das für seine Tauchresorts, Einkaufsmöglichkeiten und Fünf-Sterne-Hotels bekannt. Forbes fand mehr als 6.000 Tripadvisor-Beiträge, die sich auf Krankheiten, einschließlich Lebensmittelvergiftungen, bezogen – das sind fast elf Prozent aller entsprechenden Forenbeiträge. Reisenden, die dorthin reisen möchten, empfiehlt der NHS zwei Impfungen – Poliomyelitis und Tetanus. Vier weitere sollte man in Betracht ziehen. Leitungswasser sollte unter allen Umständen vermieden werden. Die Malariagefahr ist immerhin gering.

3. Sal, Kap Verde (70.6/100)

Sal ist eine der beliebtesten Inseln der Kapverden. Sie bietet kristallklares Wasser, 350 Sonnentage im Jahr. Dennoch klagen mehr als elf Prozent der Tripadvisor-Nutzer über Krankheiten nach ihrer Ankunft. Reisenden wird empfohlen, sich vor dem Besuch einer der zehn Kapverdischen Inseln gegen Hepatitis A und Tetanus impfen zu lassen und weitere drei Impfungen in Betracht zu ziehen. Das Malariarisiko ist gering, aber es ist ratsam, Tabletten gegen Malaria einzunehmen. Leitungswasser sollte vermieden werden.

Playa del Carmen und Cabo San Lucas – beide in Mexiko – rangieren auf Platz 4 und 5 der Welt, beide mit einem Travel-Bug-Index von 63 Prozent

Die top fünf der europäischen Reiseziele, an denen Reisende am ehesten krank werden können:

Für Reisende in Europa sinkt das Risiko, sich einen Magen-Darm-Virus einzufangen, drastisch. Dennoch gibt es auch hier einige Ausreißer:

1. Benidorm, Spanien (26.4/100)

Mit seinen Hochhaushotels, den weitläufigen Stränden und den billigen Flügen zieht Benidorm jedes Jahr mehr als eine Million Touristen an. Von den rund 52.000 Tripadvisor-Beiträgen über das Reiseziel klagen immerhin 4,5 Prozent über Lebensmittelvergiftungen und andere Krankheiten. Da das Leitungswasser jedoch als unbedenklich gilt und keine Impfungen erforderlich sind, ist das Risiko einer Magenverstimmung nur etwa ein Drittel so hoch wie in Punta Cana in der Dominikanischen Republik – dem weltweiten Spitzenreiter in Sachen Krankheiten.

2. London, Großbritannien (21,7/100)

London liegt im Travel-Bug-Index weltweit auf Rang 21, bei den europäischen Reisedestinationen auf Rang zwei – und das trotz der strengen Gesetze zur Lebensmittelhygiene und des sauberen Trinkwassers, wundert man sich bei "Forbes Advisor". In der englischen Hauptstadt befassten sich von den 153.409 Tripadvisor-Beiträgen, die von Reisenden hinterlassen wurden, 4.211 – oder 2,74 Prozent – mit einer "Reisekrankheit".

3. Sonnenstrand, Bulgarien (21,5/100)

Mit einem fünf Kilometer langen und an manchen Stellen 100 Meter breiten Sandstrand ist der Sonnenstrand am Schwarzen Meer eines der schönsten und beliebtesten Urlaubsziele Bulgariens. Dennoch berichten fast drei Prozent der Tripadvisor-Bewertungen von Krankheiten bei einem Besuch. Touristen wird geraten, das Leitungswasser zu meiden, während der NHS Reisenden empfiehlt, sich vor dem Besuch eine Tetanusspritze geben zu lassen – und auch an Diphtherie und Hepatitis A und B zu denken.

Paris, Frankreich und die spanische Insel Teneriffa rangieren auf den Plätzen vier und fünf mit einem Travel-Bug-Index von 19,4 bzw. 19,3. (red, 21.4.2023)