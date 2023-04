Wien – Eine Ausgabe der Ö1-Reihe "Hörbilder" wurde am Dienstag beim renommierten "New York Festivals International Radio Awards" ausgezeichnet. Das von Elisabeth Weilenmann gestaltete Feature "Vom Grashalm im Sturm" wurde mit Silber in der Kategorie "Documentary" prämiert. Ö1 wiederholt die Sendung, in der es um den Klimawandelt geht. am 2. September um 9.05 Uhr. (red, 19.4.2023)