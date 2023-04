Vergangene Staffeln waren geprägt von konservativen und toxischen Männern, in Staffel vier dagegen überragte der Tropus des Mean Girls, der bösen Frau

"Love is blind", hier mit Paul und Micah aus Staffel vier, zu sehen auf Netflix. Foto: Netflix

Die Prämisse der Dating-Show "Love is blind" auf Netflix ist eine löbliche. Die Kandidatinnen und Kandidaten lernen einander in abgeschirmten Räumen kennen, sehen einander nicht, hören nur die Stimme ihres Gegenübers. In kürzester Zeit müssen sie sich emotional komplett nackig machen, offenbaren ihre tiefsten Unsicherheiten und stehen dann vor der Entscheidung, ob sie lieber den Clown, den Schüchternen oder das Arschloch heiraten.

Ja, heiraten. Man ist nicht nur einfach zusammen, nein, man muss nach vier Wochen vor den Altar schreiten. Eh klar, dass dieses Konzept aus den USA stammt, wo die Wichtigkeit des Heiratens sich ins Hirn gebrannt hat wie der Mythos, dass man alles im Leben erreichen kann, wenn man nur hart genug arbeitet.

Staffel vier begleitet die Paare bei Verlobungsshootings in sexy Unterwäsche in schrecklich eingerichteten amerikanischen Wohnungen – bis hin zur Trennung, da man seinen Partner im echten Leben doch nicht geil genug findet. Aber man macht halt mit, weil wie wird man sonst berühmt?

Vergangene Staffeln waren geprägt von konservativen und toxischen Männern, in Staffel vier dagegen überragte der Tropus des Mean Girls, der bösen Frau. Jackie verließ ihren Partner, weil er ihr zu lasch war. Sie sucht einen aggressiven Mann und schmuste nur Stunden nach der Trennung mit einem anderen.

Irina und Micah waren die bösen Stiefschwestern aus Aschenputtel in Person, die sich am Leid anderer Kandidatinnen ergötzten und ihre Ehemänner in spe eigentlich nur dazu benutzten, um in der Show zu bleiben. Dass die meisten Kandidaten das sehr spät realisierten, beweist, dass Liebe wirklich blind macht. (Kevin Recher, 20.4.2023)