Platten, Platten, Platten. Ein paar mehr werden am Samstag, dem 22. April, dazukommen. Da ist wieder Record Store Day. Foto: privat

Am Samstag kommt wieder eine Lieferung. Die einschlägig Abhängigen wissen das sowieso, allen anderen sei erklärt: Wenn Sie am Samstag früh beim Kipferlkaufen Warteschlangen vor Plattenläden sehen, liegt das am RSD, am Record Store Day.

An dem Tag werden in privat geführten Schallplattenläden exklusiv produzierte und limitierte Schallplatten verkauft, und die Fans hoffen, jene Scheiben von ihren Lieblingen zu erwischen, die sonst nie in den Handel kommen. Theoretisch, vieles landet sowieso bald darauf im Netz.

Seit 2007 ist an jedem dritten Samstag im April Record Store Day. Ins Leben gerufen hat den Tag 2007 der US-amerikanische Plattenladenbesitzer Chris Brown. Er wollte dem schleichenden Tod dieser Geschäfte etwas entgegensetzen. Man kann sagen, das ist gelungen.

Revival und Boom

Seitdem hat, ohne dass es jemand kommen sah, ein Vinylrevival eingesetzt. Im Vorjahr wurden in den USA 1,2 Milliarden Dollar nur mit Vinylverkäufen umgesetzt, das waren 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Auch hierzulande reüssierte der Handel mit Schallplatten im Vorjahr mit einem Plus von 4,3 Prozent und einem Umsatz von 10,6 Millionen Euro. Das bedeutet einen Marktanteil von fast sechs Prozent.

Dass sich die Musikindustrie den RSD schon fast zur Gänze unter den Nagelgerissen hat mit ihren dafür hergestellten Veröffentlichungen, stößt den Shop-Betreibern und den kleinen Labels zwar sauer auf, weil diese als Großkunden die Presswerke blockieren. Andererseits hat das auch dazu geführt, dass Presswerke heute wieder lukrativ sind.

Live-Konzerte und Führungen an die Schallplattenwiege

Ein Shop wie der Recordbag in Wien, bietet jedes Jahr ein kleines Indoor-Konzert als Extra-Zuckerl an, heuer spielt der in Wien lebende Schotte Stuart Neville im Shop in Margareten. Der hat eben sein Album Seatbelts Save Lives veröffentlicht. Showtime ist 16 Uhr.

Austro Vinyl in Fehring lädt am RSD zu einem Tag der offenen Tür. Foto: APA

Und wer einmal an die Wiege von so einer Schallplatte pilgern möchte, hat ebenfalls am RSD dazu die Gelegenheit. Das Presswerk Austro-Vinyl im oststeirischen Fehring (Fürstenfelderstr. 2) lädt zu einem Tag der offenen Tür ein – mit Führungen, Live-Musik und DJs. Und einem Shop, in dem es die eigenen Produkte gibt, logisch.

Und natürlich gilt für alle, was Konstantin Drobil vom Wiener Plattenladen Substance einmal gesagt hat: "Für uns ist jeden Tag Record Store Day. " Amen to that. (flu, 19.4.2023)

