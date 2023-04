Mountainbiken und darüber reden – am 14. Mai 2023 lädt das "Tretlager" im Rahmen des Journalismusfestivals Innsbruck zum "Trail Talk". Foto: MTB Innsbruck - Carlos Blanchard

Innsbruck – Sie wollen dem Schreiberling dieser Radlkolumne gerne mal die Meinung sagen? Dann seien Sie dabei, wenn das "Tretlager" Mitte Mai zur gemeinsamen Ausfahrt in Tirol lädt. Im Rahmen des Innsbrucker Journalismusfestivals, das von 12. bis 14. Mai seine zweite Auflage erlebt, laden wir Leserinnen und Leser ein, gemeinsam dem Radeln zu frönen und dabei übers Radeln zu reden. Unter dem Titel "Das verbotene Vergnügen" werden wir diskutieren, ob und wie mediale Öffentlichkeit dem Bergradsport hierzulande guttut.

Mitradeln und mitreden

Sie sind der Meinung, dass diese Kolumne der Sache – sprich mehr legalen Möglichkeiten, unseren Sport auszuüben – mehr schadet als nützt? Dann kommen Sie am 14. Mai 2023 um 10.30 Uhr in die Innsbrucker Maria-Theresien-Straße, wo die Medienzelte des Journalismusfestivals aufgebaut werden. Wir starten von hier aus eine gemütliche Runde in Richtung Arzler Alm, wo uns regionale Köstlichkeiten und ein hoffentlich sonniger Ausblick auf der Terrasse erwarten. Egal ob zu Fuß, per Öffis oder auf dem Fahrrad. Jede und jeder ist herzlich willkommen. Wie der Weg dorthin zurückgelegt wird, bleibt jeder und jedem selbst überlassen. Wer mit Rad teilnimmt, kann sich – auf eigene Verantwortung – gerne der Gruppe anschließen.

Mit dabei sind auch lokale Vereine wie MTB Innsbruck sowie der MTB & Trail Verein Innsbruck, die Einblick in die Mühen und Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit geben werden. Denn wer sich fürs Mountainbiken engagiert, dem weht hierzulande oft eine steife Brise entgegen. Doch warum ist das so? Während Österreich in den Hochglanzbroschüren der Tourismusdestinationen gerne als Mountainbike-Paradies in den Alpen beworben wird, ist die mediale Berichterstattung meist von Konflikten und negativen Vorurteilen geprägt. Muss das sein? Oder ließe sich hier gezielt gegensteuern?

Wanderer und Radler – gemeinsam auf dem Berg

Wir möchten dies und mehr mit interessierten Bikerinnen und Bikern besprechen. Und wo tratscht es sich besser als auf dem Berg? Der Rahmen ist ein ungezwungener, es gibt kein Podium und Vortragenden. Alle, die mitkommen, sind eingeladen mitzureden. Auch Wandersleute sind dezidiert willkommen. Denn in Wahrheit existiert die Kluft zwischen Bikern und Wanderern nur in den Köpfen einiger weniger. Die meisten von uns sind ohnehin beides, also zu Fuß und auf dem Rad unterwegs.

Durchs Reden kommen bekanntlich die Leut' z'sammen. Darum wollen wir Vorbehalte überwinden, indem wir einander zuhören und verstehen. Seien Sie dabei und zeigen wir zusammen, dass das Miteinander auf dem Berg problemlos möglich ist. Um den netten Wirtsleuten auf der Arzler Alm die Planung zu erleichtern, bitten wir um kurze formlose Voranmeldung per E-Mail unter steffen.kanduth@derstandard.at. Die Ausfahrt findet auch bei Schlechtwetter statt, wir sind ja nicht aus Zucker.

Veranstaltungstipp dieses Wochenende: MTB-Saisonstart in Innsbruck

Wen es bereits jetzt in den Wadeln juckt, der kann schon diesen Samstag ab neun Uhr vormittags sein Mountainbike zum spaßigen Saisonstart in gemütlicher Runde ausführen. Denn der MTB & Trail Verein Innsbruck lädt zum Saisonauftakt nach Mutters. An der Talstation der Muttereralm-Bahn wird auf dem Pumptrack um die Wette gefahren, und es wird zum allgemeinen Gaudium auch ein klassischer Dual Slalom über den dortigen Wiesenhang gesteckt – dort wird von elf bis 14 Uhr um die Wette geshreddet.

Im Anschluss daran verspricht die angekündigte Mini-Bike-Challenge inklusive Weitsprung-Bewerb actionreiche Unterhaltung. Teilnehmen kann jeder und jede, die kostenlose Anmeldung zu den einzelnen Bewerben erfolgt vor Ort. Allen, die mitmachen, winken attraktive Sachpreise lokaler Sponsoren. Mini-Bikes stellen die Veranstalter – wer auf dem Pumptrack oder beim Dual Slalom mitfahren will, wird gebeten, sein eigenes Bike mitzubringen.

Auch für die Kleinsten haben die Trainerinnen und Trainer des Vereins eigens ein kostenloses Programm zurechtgeschneidert, das von neun bis elf Uhr stattfinden wird. Hierzu wird um Voranmeldung per E-Mail unter info@mtbtrailverein.at gebeten. Wir sehen uns auf dem Bike! (Steffen Kanduth, 20.4.2023)