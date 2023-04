Zumindest das Verhältnis zwischen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) dürfte noch einigermaßen intakt sein. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Die inhaltliche Zusammenarbeit zwischen den zwei konträren Koalitionären ÖVP und Grünen gestaltet sich immer schwieriger. Beinahe im Wochentakt richten sich die beiden Parteien Unfreundlichkeiten aus. Nachdem Justizministerin Alma Zadić (Grüne) die ÖVP am Wochenende scharf in Sachen Justizreformvorhaben kritisiert hatte, zog am Mittwoch schließlich Gebi Mair, Landessprecher der Tiroler Grünen, nach und forderte die Volkspartei zur Kurskorrektur auf. Diese müsse zu einem "klima- und menschenfreundlichen Kurs" zurückfinden, ansonsten würde man in der Bundeskoalition "schweren Zeiten entgegengehen".

Es kommt nicht selten vor, dass ein Landeschef einer Koalitionspartei im Auftrag seiner Bundespartei ausrückt, um dem Regierungspartner etwas auszurichten. Mair dürfte allerdings im Alleingang gehandelt haben, sein Rundumschlag sei nicht mit der Parteispitze abgesprochen gewesen, heißt es seitens der Grünen. Wäre es eine akkordierte Aktion gewesen, hätte man eher Martina Berthold, die sich gerade mitten im Wahlkampf zur Salzburger Landtagswahl am Sonntag befindet, ausgeschickt.

Das ändert allerdings nichts daran, dass etliche Grüne Mairs scharfen Worten beipflichten, wie ein Rundruf des STANDARD zeigt. "Die ÖVP ist in Panik, wird bis zur Hälfte ihrer Abgeordneten verlieren und muss jetzt in den nächsten Monaten ins Arbeiten zurückfinden, sonst stellt sich für uns natürlich die Sinnfrage", sagt etwa der Abgeordnete Michel Reimon.

Die Koalitionsklima-Krise

Streitthemen gibt es zuhauf. Insbesondere wird das Koalitionsklima aber durch den Umgang mit der Klimakrise strapaziert. Die Nationalratsabgeordnete Barbara Nessler zweifelt im Gespräch mit dem STANDARD an, dass die ÖVP "die Sorgen junger Menschen derzeit ernst nimmt". Anstatt den Dialog mit jungen Menschen zu suchen, die sich Lösungen im Kampf gegen die Klimakrise wünschten, beschäftige man sich lieber "mit Scheinlösungen wie E-Fuels" oder lade zu einem Autogipfel. Letzteren scheinen die Grünen nicht überzubewerten. Ein Abgeordneter spricht von einem "Marketinggag", der "unnötig und nicht produktiv" sei.

Den Einsatz von E-Fuels sehen die Grünen skeptisch. Dadurch bediene man die Interessen der "Spekulanten des Fossilzeitalters und der Ölstaaten", nicht aber jene einer nachhaltigen österreichischen Wirtschaft, kritisiert Mair. Dem pflichtet auch Klimasprecher Lukas Hammer gegenüber dem STANDARD bei. Wissenschaft und Wirtschaft hätten in der Frage um die Zukunft des Verbrennungsmotors bei Pkws längst entschieden, "dass die Zukunft elektrisch ist". Es brauche keine "unwissenschaftlichen Scheindebatten".

Die ausgebremste Mietpreisbremse

Schlagartig verschlechtert habe die Stimmung in der Koalition die gescheiterte Mietpreisbremse, ist aus grünen Reihen zu hören. Der schwarze Rückzieher sei eine "reine Panikaktion der ÖVP" gewesen, finden Parteikollegen, und "ein Schlag ins Gesicht für die Koalition", heißt es. Mair bezeichnet die ÖVP als "Schutzpatronin der Spekulanten". "Viele junge Menschen finden keine leistbare Wohnung, die ÖVP blockiert die Mietpreisbremse", ärgert sich Nessler.

Aus der ÖVP wollte auf Anfragen des STANDARD unterdessen niemand Bezug auf Mairs harsche Kritik nehmen – weder in Tirol noch auf Bundesebene. Doch von türkiser Zurückhaltung kann keine Rede sein. So teilten erst am Dienstag drei Tiroler ÖVP-Abgeordnete in der Wolfsthematik heftig gegen die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler aus. Sie agiere "rein ideologisch geprägt" und bleibe inhaltlich säumig. (Maria Retter, Sandra Schieder, 19.4.2023)