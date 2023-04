Über den Abo-Service Kindle Unlimited kamen in den USA zahlreiche Kinder an Nacktfotos, Amazon muss jetzt reagieren

Die Kindle-App und dazugehörige E-Books werden auch gerne auf Android- und iOS-Geräte geladen. Foto: CHRIS HELGREN

In den USA mehren sich Beschwerden besorgter Eltern über die Kindle-App und den Abo-Dienst Kindle Unlimited. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sollen Kinder über diese Amazon-Services Zugang zu sexuell expliziten Bildern erhalten haben. Die Vorwürfe haben Apple und Google jetzt offenbar eine Warnung formulieren lassen, die Amazon dazu auffordert, die eigene Inhaltsmoderation zu überarbeiten.

Bücherplattform

Via Kindle-App kaufen sich Millionen Menschen Bücher. Manche davon enthalten auch Fotos, die nicht für Kinder geeignet sind. Normalerweise müsste man diese an Erwachsene gerichteten Bücher kaufen, allerdings haben viele Nutzerinnen und Nutzer den Abo-Dienst Kindle Unlimited, der eine Fülle an Büchern beinhaltet. So kann man, auch ohne den Kaufvorgang bemühen zu müssen, Zugriff auf diese Werke erhalten.

Die kritisierten E-Books sollen vor allem solche sein, die im Selbstverlag über die Direct-Publishing-Funktion des Kindle-Dienstes veröffentlicht wurden. Eindeutige Namen, etwa "75 hot fully nude photos of a young blonde", weisen auf die Problematik deutlich hin.

Die Kindle-App kann man auch auf Android- und iOS-Geräte laden, über die jeweils vorhandenen App-Stores. Deshalb sehen sich jetzt die zwei US-Konzerne in der Pflicht, auf die Beschwerden zu reagieren. Apple etwa gab bekannt, "Bedenken mit den Entwicklern geteilt" zu haben. Man wolle deshalb künftig enger mit Amazon zusammenarbeiten, damit auch die Richtlinien von Apple in der Bücher-App nicht verletzt werden können.

Nutzergenerierte Inhalte, beispielsweise im Selbstverlag veröffentlichte Bücher, müssen laut Apple vom Betreiber der Plattform moderiert werden. Damit soll verhindert werden, dass gegen Richtlinien verstoßen wird. Bei Apple beispielsweise ist pornografisches Material generell verboten, weshalb der iPhone-Konzern aufgrund der Beschwerden verschnupft reagiert hat. Die Altersfreigabe der Kindle-App wurde deshalb aktuell von vier auf zwölf Jahre angehoben. Bei Android war sie bereits vor längerer Zeit auf 13 Jahre gesetzt worden. (red, 19.4.2023)