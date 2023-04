Die Serie mit teils österreichischer Besetzung stelle die Notwendigkeit von Gefängnissen in einer modernen Gesellschaft in Frage. Drehstart ist im Sommer

Wien – Canal+ Österreich hat eine neue Drama Serie co-entwickelt und die Produktion beauftragt: "A Better Place" stelle die Notwendigkeit von Gefängnissen in einer modernen Gesellschaft in Frage, heißt es in einer Aussendung. Auch werden österreichische Schauspielerinnen und Schauspieler an Bord sein. Der Drehstart ist für diesen Sommer geplant.

In "A Better Place" soll es um die Frage gehen: Ist eine Welt ohne Gefängnisse möglich? Die Serie spielt laut Canal+ "in einer fiktiven Stadt, in der ein progressiver Bürgermeister zusammen mit einer Wissenschaftlerin ein revolutionäres Resozialisierungs-Programm einführt. Das Ziel ist es, das örtliche Gefängnis zu schließen und die Inhaftierten wieder in die Gesellschaft zu integrieren." Obwohl das Experiment viele Befürworterinnen und Befürworter habe, werden im Handlungsverlauf "auch ängstliche und skeptische Stimmen in der Bevölkerung lauter".

Das Casting sei "derzeit in vollem Gange". Entwickelt wurde die Serie mit acht 45-minütigen Folgen von Alexander Lindh ("Druck", "MaPa") und Laurent Mercier ("Eden", "Die Bestie von Bayonne"). Lindh wird auch als Showrunner fungieren. Anne Zohra Berrached ("24 Wochen", "Die Welt wird eine andere sein") und Konstantin Bock (Schnitt für "Capernaum") werden Regie führen. (red, 19.4.2023)