mit der Kampagne "Sunrise 2027" werden im Jahr 2027 neue Matrixcodes eingeführt, die mehr Information enthalten sollen als der bisher verwendete Barcode auf Produkten.

Ein Song der zwei Pop-Größen Drake und The Weeknd wurde millionenfach angehört. Soweit kein Grund zur Aufregung. Allerdings wurde der Song von einer KI generiert. In der Musikbranche reagiert man panisch.

Außerdem Neuigkeiten in Sachen Google-Hardware, Download-Panne bei Abitur in Deutschland und Twitter will künftig Hassrede verstecken, anstatt sie zu löschen.

Der berühmte Strichcode geht in Pension

Fake-Duett zwischen Drake und Weeknd versetzt Musikbranche in Aufruhr

Twitter will Hassrede verstecken statt löschen – aber das reicht nicht aus

Pixel 7a, Fold und Tablet: Google stellt schon bald viel neue Hardware vor

Abitur muss verschoben werden, weil der Download der Prüfungsfragen nicht funktioniert

Hubschrauber crasht, weil 13 Jahre keine Software-Updates gemacht wurden

MrBeast: "Chris ist meine Freundin. Diese Transphobie pisst mich an"

Wie Ethereum das Shapella-Upgrade bislang verkraftet hat

Nato-Staaten proben in Estland den Cyber-Ernstfall