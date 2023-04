19.40 REPORTAGE

Re: Krank und unversorgt – Ärztemangel in Frankreichs Dörfern Millionen Franzosen verzichten auf ihr Recht auf Zugang zu medizinischer Versorgung, weil sie arm sind, weil sie auf dem Land leben und auch, weil in Frankreich, vor allem auf dem Land, Ärzte fehlen. Bis 20.15, Arte

20.15 WISSEN

Braucht die Welt Kryptogeld? Wer früh in die neuen digitalen Währungen investierte, konnte über Nacht reich werden. Doch was ist heute noch dran am Kryptogeld? Der Traum vom schnellen Geld ist für viele verpufft. Bis 21.00, 3sat

20.15 NATUR

Land der Berge: Im Kaisergebirge mit Marlies Raich Der Wilde Kaiser, einer der markantesten und beeindruckendsten Gebirgszüge in Tirol. Slalomkönigin Marlies Raich besucht eine Region voller Vielfalt und Gegensätze.

Bis 21.05, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Leben ohne Kinder Eine Reportage über Frauen, die sich bewusst dafür entscheiden, keine Kinder zu bekommen. Tiba Marchetti hat die Beweggründe eingefangen und vier Frauen ohne Kinder porträtiert. Bis 22.00, ORF 2

21.45 REPORTAGE

Die Märtyrer-Kinder: Im Herzen des Nahostkonflikts Die Stadt Jenin liegt im Norden des Westjordanlands. Für das israelische Militär ist sie eine Terrorhochburg – für Palästinenser hingegen ein Zentrum des Widerstands gegen die israelische Besatzung. Immer wieder verüben junge Männer Terroranschläge auf die israelische Zivilbevölkerung.

Bis 22.15, ARD

22.30 IM DIENSTE IHRER MAJESTÄT

James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt (The Man with the Golden Gun, GB/USA 1974, Guy Hamilton) In seinem zweiten Einsatz als James Bond trifft Roger Moore auf Dracula-Darsteller Christopher Lee. Für die obligatorische Exotik sorgen Dreh orte wie Hongkong, Macau und Thailand.

Bis 1.05, ATV 2

22.55 DOKUMENTATION

Der letzte Flug – Ein deutsches Geheimnis 20. April 1945: 70 Kilometer vom bereits heftig umkämpften Berlin entfernt schießt die Rote Armee ein Zivilflugzeug der Deutschen Lufthansa vom Himmel, das sich auf dem Weg ins österreichische Enns befindet. Nur einer der 18 Passagiere überlebt. Rekon struktion eines Mysteriums. Bis 0.25, 3sat

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind: Alex Kristan (Kabarettist), Désirée Nosbusch (Schauspielerin), Astrid Drapela (Biologin) und Alina Lindermuth (Autorin).

Bis 0.05, ORF 2

23.30 DRAMA

Marija (D/CH 2016, Michael Koch) Porträt einer starken Frau aus der Ukraine, die in der rauen Einwandererwelt zwischen Selbstbehauptung und Identitätsverlust die große Freiheit sucht. Mit Margarita Breitkreiz und Georg Friedrich. Bis 1.05, RBB

