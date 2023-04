SPÖ-Mediensprecher Jörg Leichtfried. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Die SPÖ hat am Mittwoch vor dem Verfassungsausschuss in einer Aussendung einmal mehr an die Regierungsfraktionen appelliert, das Aus für die "Wiener Zeitung" abzublasen und sich die Zeit für die Prüfung von Alternativkonzepten zu nehmen. "Die älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt abzudrehen, ist eine kulturpolitische Schande für eine Kulturnation wie Österreich. Es braucht mehr Qualitätsjournalismus und größere Medienvielfalt, nicht weniger", so SPÖ-Mediensprecher Jörg Leichtfried, der zusammen mit SPÖ-Abgeordneter und Bereichssprecherin für Erinnerungskultur Sabine Schatz dazu auch einen Antrag im Verfassungsausschuss einbringt. Die Regierung solle "ihr 'Aus für Wiener Zeitung'-Gesetz zurückziehen", um ein neues Konzept zum Erhalt der "Wiener Zeitung" zu entwickeln.

Das Medienpaket der Bundesregierung wird am Mittwochnachmittag im Verfassungsausschuss des Nationalrats behandelt. Es sieht eine neue Qualitätsjournalismusförderung, verschärfte Transparenzbestimmungen und Berichtspflichten bei der Inseratenvergabe und das Aus der "Wiener Zeitung" in der gegenwärtigen Form vor. Anschließend soll das Paket wohl Ende April im Nationalrat beschlossen werden.

Das Bundesgesetz über die Wiener Zeitung GmbH sorgte für zahlreiche kritische Stellungnahmen aus diversen Bereichen der Gesellschaft. Es sieht vor, dass die älteste noch in gedruckter Form erscheinende Tageszeitung der Welt künftig primär als Onlinemedium erscheint. Auch ein "Media Hub Austria" wird eingerichtet, der ein journalistisches "Praxisprogramm" bieten soll. Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter spricht sich in einem Antrag für die finanzielle und politische Unabhängigkeit der republikseigenen Zeitung aus. (red, APA, 19.4.2023)