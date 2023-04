In der von wahren Ereignissen inspirierten Serie zerschlagen die Ehefrauen und Töchter der Bosse die kalabrische Mafia von innen heraus

Lea Garofolo (Micaela Ramazzotti) lehnt sich gegen die Mafiabosse auf. Foto: Disney+

Denkt man an klassische Filme und Serien, die sich mit italienischen Mafiaorganisationen beschäftigen, denkt man wohl an Männer, die sich in Hinterzimmern treffen und über den letzten Waffendeal diskutieren oder jemandes Füße einbetonieren wollen.

Auch wenn das eher dem Paten als der Realität entspricht, es bleibt ein extrem männlich geprägtes Umfeld. Darunter leiden nicht nur Außenstehende und Opfer, sondern auch die Familienmitglieder der Kriminellen. Töchter werden oft schon mit 16 Jahren in einen befreundeten Clan verheiratet, häusliche Gewalt ist an der Tagesordnung.

Wahre Ereignisse

Basierend auf dem Buch des Journalisten Alex Perry und von wahren Ereignissen inspiriert, widmet sich die Disney-Serie The Good Mothers den Geschichten von vier Frauen im Umfeld der ’Ndrangheta.

Denise, deren Vater Carlo einer der wichtigsten Mafiabosse Kalabriens ist. Giuseppina, die regelmäßig ihren Mann im Gefängnis besucht und nun statt seiner den Drogenkurier spielen muss. Und Maria, die von ihrem Vater misshandelt wird. Sie alle stehen unter der Beobachtung der Staatsanwältin Anna Colace, die mit ihrem ungewöhnlichen Plan ihre Abteilung aufmischt.

Ihre Motivation ist klar: "Diese Frauen könnten auf unserer Seite sein. Sie könnten das trojanische Pferd sein, das niemand erwartet. Bringen wir die Frauen auf unsere Seite, und wir können die anderen in die Knie zwingen." Sie verwendet die Misogynie der ’Ndrangheta gegen sie selbst und bringt die Frauen dazu, mit der Omertà, der berüchtigten Schweigepflicht, zu brechen.

Keine Glorifizierung

Drehbuchautor Stephen Butchard zeigt in den sechs Episoden ein Bild Kalabriens, das nie in eine Glorifizierung der Mafia abschlittert. Eine der besten Szenen der Serie zeigt einen Aufstand von Erntehelfern, die zu einem großen Teil aus Nordafrika stammen und für einen Hungerlohn in Italien schuften. Auch sie wollen sich nicht länger unterdrücken lassen.

Die Serie wurde im Februar mit dem ersten Serienpreis der Berlinale ausgezeichnet. Die Jury betonte vor allem das "ultrarealistische Gefühl". Damit wird einem als Zuseherin aber auch klar, wie mutig diese Frauen waren und immer noch sind. Die Serie ist zu Recht den Frauen gewidmet, die die ’Ndrangheta herausforderten. (Astrid Wenz, 20.4.2023)