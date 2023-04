Was in Khartum vor sich geht, reicht weit über Kämpfe zwischen zwei militärischen Gruppierungen hinaus. Die Berichte schildern den völligen Kollaps der sudanesischen Hauptstadt, eine humanitäre Katastrophe. Zumindest die am Dienstag versprochene Feuerpause zur Bergung und Versorgung von Verletzten und eingeschlossenen Zivilisten und Zivilistinnen wurde nicht "gebrochen": Es gab sie nicht. Inzwischen wird von direkter, auch sexueller Gewalt vor allem gegen Personal von Hilfsorganisationen berichtet.

Menschen in Khartum stehen für Brot an. Foto: AFP

Selbst von der Lage in Khartum, woher die meisten Meldungen und die wenigen Bilder stammen, hat niemand ein Gesamtbild. Der Zusammenbruch hat jedoch längst auch andere Landesteile erfasst. Die Peripherie in dem stets schwachen Staat Sudan ist immer besonders gefährdet. Darfur im Westsudan wurde auch diesmal sofort von der Gewalt erfasst. Dort hat ja auch die Geschichte der RSF-Milizen begonnen, die 2013, also noch unter dem Regime des 2019 gestürzten Omar al-Bashir, gezielt als Auffangbecken der verbrecherischen arabischen Reitermilizen aufgestellt wurden.

Die Vermittlungsbemühungen und Aufrufe von außen beschränken sich im Moment auf den Konflikt zwischen der Armee des Juntachefs Burhan und den Milizen seines ehemaligen Vize Hemeti. Das ist insofern logisch, als die beiden vielleicht noch die Autorität haben, ihre eigenen Einheiten zurückzupfeifen. Ohne sie gibt es keine Beruhigung.

Aber in den Kulissen warten längst schon andere bewaffnete Akteure, die jederzeit entweder an der Seite Burhans oder Hemetis – oder eben auf eigene Rechnung oder für jemanden anderen – eingreifen können. Nach dem Ende des Darfur-Kriegs haben manche im libyschen Bürgerkrieg nach dem Sturz Muammar al-Gaddafis ihr Betätigungsfeld gefunden. Sie sind noch da, noch radikaler, noch kriegserfahrener. Es ist kaum vorstellbar, aber es kann noch viel schlimmer werden. (Gudrun Harrer, 19.4.2023)