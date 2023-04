Die Mobilitätsfachleute Angelika Rauch und Roland Hackl schreiben in ihrem Gastkommentar über die Probleme der Bahn, besonders an starken Reisetagen – und wie man diese in den Griff bekommen könnte.

Über Ostern waren Züge der ÖBB– wieder einmal – phasenweise überfüllt. So ärgerlich das im Einzelfall auch ist, könnte es aber auch Grund für einen optimistischen Blick in unsere Mobilitätszukunft sein.

Die ÖBB hätte "mit dem Osterchaos ein faules Ei gelegt", kommentierte unlängst DER STANDARD und kam zum Schluss: "Mit überfüllten Zügen, gesperrten WCs und leergekauften Bistros schreckt die Bahn Fahrgäste davon ab, an Feiertagen auf der Schiene zu verreisen." Das mag zwar stimmen, ist aber etwas zu kurz gegriffen.

Das Bahnfahren wird immer beliebter, wie auch das Klimaticket. Foto: Getty Images

Jedes Verkehrssystem kommt in Zeiten erhöhter Nachfrage an seine Kapazitätsgrenzen, das gilt für die Straße ebenso wie für die Schiene oder den Flugverkehr. Bei Reisewellen kommt es an neuralgischen Stellen unseres Autobahnnetzes regelmäßig zu Staus und Blockabfertigungen, die Warteschlangen an Flughäfen werden länger, Flüge fallen aus oder werden verschoben. Die Bahn erlebt aktuell europaweit eine Renaissance als Reiseverkehrsmittel, speziell auf längeren Strecken. Das ist sehr erfreulich.

Die vielbeschworene Mobilitätswende, mit der unser Mobilitätssystem angesichts der Klimakrise ziemlich umgekrempelt werden soll, setzt zu großen Teilen auf die Verlagerung von Verkehr: weg von fossilen Verkehrsträgern hin zu klimaneutralen Mitteln zur Fortbewegung. Für die Langstrecke ist da nichts besser geeignet als die Bahn. Das haben bereits viele Menschen für sich erkannt, und wie es aussieht, werden es immer mehr. So könnte sich der Beginn einer wirklichen Mobilitätswende anfühlen: Ja, es rumpelt und knirscht mitunter, es gibt Unannehmlichkeiten, Anlaufschwierigkeiten, Kapazitätsengpässe und manch falsche Einschätzung.

Klimaziele im Fokus

Das Klimaticket entpuppte sich als erfolgreicher als von manchen erwartet, die Pensionierungswelle bei den ÖBB und der damit einhergehende Mangel an Personal hätten vielleicht auch besser vorausgesehen werden können. Die grundsätzliche Richtung stimmt aber, und die Transformation unserer Mobilität nimmt Fahrt auf. Das ist auch dringend notwendig, um Österreichs Klimaziele erreichen zu können. "Die Klimaneutralität 2040 im Verkehrssektor zu erreichen, ist ein Jahrhundertprojekt", erklärte das Klimaschutzministerium im Zuge der Veröffentlichung des Mobilitätsmasterplans 2030. Gesamtstaatlich betrachtet konnten in diesem Bereich bisher allerdings keine nennenswerten Erfolge bei der Erreichung von Reduktionszielen verbucht werden. Ganz im Gegenteil: Seit 1990 haben die Treibhausgasemissionen des österreichischen Verkehrssektors – mit Ausnahme einer kurzzeitigen pandemiebedingten Delle – um mehr als 50 Prozent zugenommen. Der Handlungsdruck steigt also Jahr für Jahr, der überwiegende Teil der notwendigen Transformation liegt noch vor uns.

Kleine kosmetische Änderungen im Mobilitätssystem oder gar die Erklärung, Österreich sei "das Autoland schlechthin", bringen uns den Klimazielen keinen Millimeter näher. Umso wichtiger wird es in den nächsten Jahrzehnten sein, auf Lösungen zu setzen, die tatsächlich funktionieren und bereits heute verfügbar sind. Die Bahn, der öffentliche Verkehr ganz allgemein, werden dabei das Rückgrat unserer Mobilität bilden.

Besserer Service

Was also tun? Das Reisen auf Schienen im Sinne eines besseren Service weiterzuentwickeln bedarf keiner technologischen Wunderlösungen. Eine relativ naheliegende Maßnahme wären weitere Anpassungen im Reservierungssystem: Denn wer kann eine Veranstaltung planen, ohne zu wissen, wie viele Gäste teilnehmen werden?

Auch die ÖBB und andere Eisenbahnunternehmen bieten eine Reihe von Anreizen zum Frühbuchen. Denn kurzfristige und spontane Buchungen erschweren die Prognose des Reiseverhaltens und damit die Zugsplanung. Es ist denkbar, dass in der Preisgestaltung noch weitere Potenziale schlummern, um den Anteil der Frühbuchenden erhöhen zu können. Konkret: die Preisschere zwischen Frühbuchen und spontaner Buchung zu vergrößern. Dabei gilt es allerdings, die Leistbarkeit des Systems Bahn als Massenverkehrsmittel für alle im Auge zu behalten.

Schwierige Planung

Eine mittel- und langfristige Strategie zur Vermeidung überfüllter Züge besteht in der Erhöhung der Kapazitäten – wie von der ÖBB geplant. Bis 2030 soll der Nah- und Fernverkehr um 30 Prozent ausgebaut werden. Die Beschaffung neuer Zuggarnituren, die Akquisition neuen Personals oder gar der Bau neuer Gleise sind allerdings keine Vorhaben, die sich von heute auf morgen umsetzen lassen. Auch diese Planungen basieren auf Prognosen, und die werden bekanntlich umso schwieriger, je weiter sie in der Zukunft liegen.

Um Überlastungen im Bahnsystem völlig ausschließen zu können, bräuchte man entweder sehr exakte langfristige Vorhersagen oder permanente Überkapazitäten. Dauerhaft schwächer ausgelastete Verbindungen, die in der Lage sind, Nachfragespitzen ohne Kapazitätsüberschreitung zu bewältigen, sind freilich kostspielig. Letztlich ist es eine gesellschaftliche und politische Entscheidung, wie viel es uns tatsächlich wert wäre, nie wieder in überfüllte Züge steigen zu müssen.

Dass es an starken Reisetagen auch weiterhin manchmal zu Problemen und Ärgernissen kommt, wird sich nicht verhindern, aber auf ein erträgliches Maß reduzieren lassen. Viele Bemühungen dahingehend befinden sich bereits in Umsetzung oder Planung. Bis dahin plädieren wir dafür, die Unannehmlichkeiten, die mit einer grundlegenden Umgestaltung unseres Mobilitätssystems einhergehen, so gut es geht, sportlich zu sehen und nicht als Anlass zu nehmen, wieder ins Auto zu steigen. (Angelika Rauch, Roland Hackl, 20.4.2023)