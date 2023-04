Der ultrarechte TV-Sender Fox News des ultrarechten Milliardärs Rupert Murdoch muss an Dominion Voting Systems, den Hersteller von elektronischen Wahlmaschinen, fast 800 Millionen Dollar als Entschädigung dafür zahlen, dass er lügenhafterweise behauptet hat, die Maschinen seien zur Wahlfälschung gegen Donald Trump verwendet worden.

Mitglieder des Rechtsteams von Fox News nach Bekanntgabe der außergerichtlichen Schadenersatzzahlung auf dem Rückweg ins Büro. Foto: Imago/Saquan Stimpson

"Lügen haben Konsequenzen", sagte der Anwalt der Firma nachher. Ja, aber in diesem Fall zu wenig. Denn durch den Vergleich vor Gericht ersparte sich Fox News überaus peinliche Auftritte von Rupert Murdoch himself und einer ganzen Garde von Kommentatorenstars als Zeugen. Denn die hätten – konfrontiert mit ihren internen Mails und SMS – zugeben müssen, dass ihre Behauptung, Trump habe die Wahl eigentlich gewonnen, selbstverständlich Blödsinn sei. Fox News hat seine Zuseherschaft von schlichten rechten Gemütern bewusst belogen, weil man keine Quoten an einen noch rechteren Sender verlieren wollte. Obwohl einer der größten Wahrheitsverdreher-Stars von Fox, Tucker Carlson, intern textete, er hasse Trump aufrichtig.

Das alles gerichtsnotorisch werden zu lassen hat sich Fox mit dem Vergleich erspart, fährt aber fort, weiter Fake News zu verbreiten, etwa über den Sturm aufs Kapitol. Und ein nicht unbeträchtlicher Teil der Trump-Anhänger glaubt immer noch an die gestohlene Wahl. Denn Verschwörungstheoretiker sind durch Fakten nicht mehr erreichbar. (Hans Rauscher, 19.4.2023)