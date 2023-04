Brötchen I: Tatarie Marie am Wörthersee

Die Brötchen der Tatarie Marie gibt's im Sommer auch in Velden. Foto: ©Agentur werbereich

Brötchen, die mit Tatar-Variationen von wienerisch bis asiatisch bestrichen sind, bietet seit Herbst das Lokal Tatarie Marie in der Wiener Innenstadt an. Vor wenigen Tagen gaben die Betreiber Dominik Stolzer, Marco Simonis, Florian Mainx und Hannes Hönegger einige Neuerungen bekannt. In der – hoffentlich bald kommenden – warmen Jahreszeit kann man die Brötchen nun auch im Gastgarten konsumieren. Wer lieber daheim, im Büro oder im Park isst, kann nun auch im Onlineshop vorbestellen und die Brötchen abholen, zusätzlich wird nun auch ein Catering – auch für größere Events – angeboten.

Ab 5. Mai schlägt man bis Anfang September zusätzlich in Velden am Wörthersee auf: Im Beach House von Peter Herritsch ist in dieser Zeit auf der Speisekarte regelmäßig auf dem Green Egg zubereitetes Kalbfleisch von Hannes Hönegger zu finden, neben den Tatar-Variationen auf Brot.

Beach House loves Tatarie Marie, Seecorso 36, 9220 Velden am Wörthersee

Tatarie Marie, Freisingergasse 1, 1010 Wien www.tatariemarie.com





Brötchen II: Feinkosterei eröffnete zweites Lokal

Nur fünf Minuten zu Fuß entfernt ist das nächste Lokal, das auf Brötchen setzt – jedoch nicht nur. Die Feinkosterei Schwarz-Hirsch, die bereits seit 2018 am Judenplatz besteht, eröffnete am Neuen Markt ein zweites Lokal. Im ersten Stock wird – so wie am Judenplatz – auf österreichische Tapas gesetzt, vom Wiener Schnitzel bis zu Spinatknödeln. Im Erdgeschoß gibt es Fingerfood und Brötchen – auch zum Mitnehmen.

Feinkosterei Schwarz-Hirsch

Neuer Markt 10–11, 1010 Wien

www.feinkosterei.wien/neuermarkt





Habibi & Hawara beim Rochusmarkt bleibt geöffnet

Das Habibi & Hawara in der Nähe des Rochusmarkts kann fortgeführt werden. Foto: foto@fischerfoto.com / © Christian Fischer

Im Jänner wurde bekannt, dass die Lokalkette Habibi & Hawara in die Insolvenz geschlittert ist. Bei dem sozialökonomischen Projekt waren hauptsächlich Kriegsflüchtlinge beschäftigt worden. Corona, die Inflation sowie die hohen Energiepreise waren als Gründe dafür angegeben worden. Nun gab der Kreditschutzverband KSV 1870 bekannt, dass der Sanierungsplan für die Habibi & Hawara Landstraße GmbH von den Gläubigern angenommen wurde. Damit kann der Standort in der Nähe des Rochusmarkts weiterbetrieben werden, die restlichen Lokale werden laut KSV 1870 "konkursmäßig abgewickelt".

Habibi & Hawara Landstraße

Platz der sozialen Sicherheit, 1030 Wien

(ped, 22.4.2023)