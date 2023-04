Das Team Austria will bei der Cheerleading-Weltmeisterschaft in Florida überraschen. Im Vorjahr holte man in der zweithöchsten Kategorie den Titel. Der Sport ist auch hierzulande im Aufwind

In Orlando, Florida, fliegen wieder Menschen. Dem nicht genug: Sie turnen, tanzen, rufen, stemmen einander in die Luft, fangen einander wieder auf. Alles für den Beifall, für den Applaus. Und für die Punkte. Das Team Austria will auch heuer wieder eine Rolle bei der Cheerleading-Weltmeisterschaft spielen. Im vergangenen Jahr wurden die Österreicherinnen in der Kategorie Senior All Girl Elite (Level 5), der zweithöchsten Kategorie, in Orlando Weltmeister. Heuer starten sie in der obersten Kategorie, der Senior All Girl Premier. Es ist die Königsklasse eines Sports, der in den vergangenen Jahren immer mehr Aufwind bekam. Insgesamt ist Österreich mit acht Teams angereist. Das sind 168 Athletinnen und Athleten, 21 Coaches und 15 Betreuerinnen bzw. Physiotherapeuten.

Team Austria ist gut aufgestellt. Foto: Nutville

Cheerleading hat sich sozusagen emanzipiert. Ursprünglich war’s die Aufgabe der Cheerleader, das eigene Sportteam zu unterstützen und das Publikum zu mehr Unterstützung zu animieren: Zum ersten Mal übrigens 1898 bei einem American-Football-Endspiel zwischen den Teams der University of Minnesota und der Northwestern University. Zu Beginn war das noch eine rein männliche Aufgabe, erst in den 1950er-Jahren traten vermehrt weibliche Cheerleader auf. Mittlerweile wurde aus dem Aufputz ein eigener Sport. Und ein spektakulärer noch dazu.

Der Mix macht den Reiz

Für Viktoria Katzenbeisser ist es der Mix, der die Faszination am Cheerleading ausmacht: "Es ist eine Mischung aus Akrobatik und Tanz, ein Teamsport, bei dem aber auch die individuelle Leistung zählt", sagt die 24-Jährige im Vorfeld der WM dem STANDARD. Eigentlich arbeitet die junge Frau im Gesundheitsbereich, für die Titelkämpfe in Florida hat sie sich freigenommen. Zum Cheerleading kam sie über die Schule und ihren Bruder, der American Football spielte.

Die Gold-Routine. Cheerflix Mx

Auch für Magdalena Bramböck steht der Teamgedanke im Vordergrund: "Wenn man aus einer Einzelsportart kommt, ist es etwas ganz Neues", sagt die 26-Jährige. Früher war Bramböck Turnerin, heute ist sie Teil des Nationalteams und außerdem Generalsekretärin des Cheerleading-Verbands. Der "Österreichische Cheerleading & Cheer Performance Verband" ist exakt seit 7. März offiziell Mitglied bei Sport Austria, damit als eigenständige Sportart anerkannt.

Lächeln ist Trumpf

Man muss nicht zweimal hinschauen, um die sportliche Herausforderung zu erkennen. Es wird getanzt, gebrüllt, durch die Luft geschleudert, alles im Zeichen der Synchronität – und alles mit einem Lächeln. Die körperliche Arbeit soll möglichst nicht erkennbar sein, Leichtigkeit ist Trumpf.

Die Basisfiguren ähneln einander, sind aber doch immer wieder Interpretationssache der jeweiligen Teams: Der sogenannte Stunt ist eine Hebefigur in Kleingruppen, die Bases halten unten, der Flyer oder die Flyerin wird in die Luft geschossen oder emporgehoben. Als Backspot fängt man den Flyer wieder auf. Besonders spektakulär sind auch die Pyramiden, also zusammenhängende, mehrstöckige Hebefiguren und Stunts. Unter dem Strich steht eine atemberaubende Show: für die Athletinnen und Athleten und das Publikum.

Beim Heben geht es oft weit über den ersten Stock hinaus. Foto: Nutville

Der Kreativität sind wenige Grenzen gesetzt, bewertet wird von Punktrichtern in den Kategorien: Bodenturnen, Stunts, Pyramiden, Cheer (der Ruf, bevor der musikalische Teil beginnt), Performance und eine Gesamtnote. "Die Judges bewerten zum Beispiel, wie hoch die Flyer geworfen werden, wie viele verschiedene Figuren gezeigt werden, wie schnell alles ausgeführt ist oder ob man wirklich die ganze Bühne nutzt", erklärt Bramböck. Die Synchronität, die ja für den Laien am offensichtlichsten ist, macht nur einen Teil der Punkte aus. Klingt fordernd, ist es auch, für Katzenbeisser ist die Komplexität aber auch ein Reiz. "Man tritt nie auf der Stelle, es geht immer noch spektakulärer, noch kreativer." Topfavorit sind übrigens nicht die USA, sondern es ist Finnland. Dort hat Cheerleading eine lange Tradition.

Kampf gegen Vorurteile

Dass der Sport auch mit einer ordentlichen Portion an Vorurteilen verbunden ist, mussten die Cheerleaderinnen immer wieder erfahren. "Vor zehn Jahren war es ganz schlimm, man musste sich immer wieder rechtfertigen und erklären, dass Cheerleading ein Hochleistungssport ist", erinnert sich Katzenbeisser, die schon lange im Geschäft ist. Aber: "Es wird besser." Bramböck: "Es gibt in der Wahrnehmung nur Schwarz oder Weiß. Entweder man reduziert uns auf die Pompoms und die kurzen Röcke, oder wir werden als Leistungssportler gesehen." Besonders ihre männlichen Kollegen sind immer noch mit Spott und Häme konfrontiert. Bei der WM sind rund 25 Männer Teil der gemischten Teams, genannt Coed-Teams.

Viktoria Katzenbeisser (o.) und Magdalena Bramböck sind Leistingssportlerinnen. Foto: Nutville

Seit gut einer Woche ist das Team Austria in Orlando, man ist in Villen untergebracht, die Shows finden im mächtigen ESPN Wide World of Sports Complex statt. Die Kosten (2200 Euro) tragen die Athletinnen und Athleten selbst, vom Verband gibt es einen Zuschuss. Und was sind die Ziele für die WM? Bramböck: "Wir möchten überraschen. Denn man kennt Österreich auf diesem Level noch nicht." Der Nachwuchs hat am Mittwoch vorgelegt, die Youngster schafften in den Kategorien Youth All Girl Median, Junior All Girl Advanced (beide Cheerleading) und Junior Pom (Performance Cheer) souverän den Sprung ins Finale. (Andreas Hagenauer, 20.4.2023)